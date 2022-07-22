類熱浪+不下雨…曾文、烏山頭水庫努力hold住全台最多蓄水量

7月以來，曾文水庫上游降雨偏少，南水局仍全力調控，穩住水情。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/22 23:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕太平洋高壓籠罩，「類熱浪」來襲，各地飆高溫，國內規模最大的曾文水庫上游降雨偏少，7月份迄今，不到以往同期平均的4成，影響入流量，儘管持續供灌二期稻作，但水利署南區水資源局全力調控下，截至今晚，連同串聯的烏山頭水庫，合計有效蓄水量仍逾3億立方米，居全台最多，水情穩定。

根據南水局的觀測資料，截至今晚11點，曾文水庫的水位標高214.14公尺，蓄水率約48％，不過，連同烏山頭水庫，合計有效蓄水量仍達3.06億立方米，高於翡翠水庫的2.69億立方米與石門水庫的1.85億立方米。

請繼續往下閱讀...

南水局副局長王瑋說，今年的梅雨季對曾文水庫的水情很有助益，但進入7月份之後，上游的水氣就略顯不足，讓蓄水率無法繼續攀升。

王瑋指出，雖然目前嘉南灌區仍為稻作整田大量用水期間，但南水局與農政單位密切監控現地下雨的情形，可調降出水時，立刻啟動因應，有效節水。

王瑋提到，依照目前蓄水情形評估，南部地區民生、產業用水可穩定供應至9月底無虞；但也籲請民眾保持節約用水的好習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法