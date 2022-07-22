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    初任校長人數創新高 全校協首辦訓練課程

    初任校長人數創新高，全國中小學校長協會為協助新手上路更穩健，首次辦理「初任校長黃金三階段課程」。圖為校長線上會議。（全校協提供）

    初任校長人數創新高，全國中小學校長協會為協助新手上路更穩健，首次辦理「初任校長黃金三階段課程」。圖為校長線上會議。（全校協提供）

    2022/07/22 19:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕新學年111學年自8月1日起開始，今年初任校長的人數較去年增加近4成創新高，全國至少將有138所高中、國中及國小由初任校長掌舵，全國中小學校長協會為協助新手上路更穩健，首次辦理「初任校長黃金三階段課程」。

    全校協理事長張信務表示，依全校協的統計，111年初任校長至少有138人，包括國小85人、國中42人、高中11人，較去年110年的初任校長100人多，不論是小學、國中、高中，初任校長人數都有增加。

    張信務說，推究可能原因是在年改初期緩退的校長，到今年有更多校長屆齡或基於生涯規劃的考量而選擇退休，才導致今年各學制初任校長人數都增加，為提供初任校長上任前，能透過校務經營的專業課程與實務分享，更快的上手，在就任後能無縫接軌進行校務經營，全校協因此舉辦初任校長黃金三階段課程。

    第1階段課程是上任前的「面對榮耀與責任」，張信務表示，準備校長交接要如何掌握交接的要領和分寸，才能共享榮耀及傳達校長的治校理念；第2階段課程是上任後到8月30日開學前「初任校長的暑假」，第一次行政會報要如何向行政夥伴介紹自己及傳達校務經營理念，行政夥伴是校長推動校務的重要支柱及推手，形成共識才能有效地推動校務。

    第3階段是8月30日開學後1個月的「開學了，我不是新手！」張信務說明，校務會議是是校務的最高決策單位，議決重大的校務章則及事項，會議的組成、程序、議決務必合乎法規，校長宜多表達對全校教師的感恩與謝意，安插溫馨的成果分享，才易使硬梆梆的校務會議營造出溫馨和諧的校園氛圍。

    初任校長人數創新高，全國中小學校長協會為協助新手上路更穩健，首次辦理「初任校長黃金三階段課程」。（全校協提供）

    初任校長人數創新高，全國中小學校長協會為協助新手上路更穩健，首次辦理「初任校長黃金三階段課程」。（全校協提供）

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