2億年前恐龍胚胎化石曝光！ 興大自然史博物館超狂

興大新成立自然史博物館超狂，展品包羅萬象。（記者蘇孟娟攝；本報合成）

2022/07/22 18:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕這個校內博物館超狂！中興大學盤點校內60多年來師生收藏的動植物標本，整理壓箱寶成立「自然史博物館」，「重點級」展品包括2億年前的龍胚胎化石、台灣第二大的大王魷魚標本、亞洲象馬蘭的象鼻等等，相較專業博物館絲毫不遜色，校方計畫開放預約參觀，推廣生態保育觀。

興大生科院院長陳全木說，生科系源起於民國45年設立的植物系，與83年成立的動物系整併成立，60多年來，為研究教學，師生累積極豐富且龐大的標本，包含各式植物種子、脊椎動物與無脊椎動物標本，在教學跟研究上都是相當重要的資源，也是國內大學生科領域少數擁有完整標本館的學校。

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但陳全木指出，以往標本館的角色僅停留在標本存放及配合課程介紹教學，未能妥善運用。生科系教師吳聲海在世時，經常將標本送到科博館以利推廣，讓他萌生想法，除了把珍貴的教學研究資源留在學校，應該更進一步推廣善用，3年前著手籌設博物館，獲得校方與農委會主委陳吉仲大力支持，終於打造出「自然史博物館」，也向吳聲海老師致敬。

陳全木說，展出的標本包括國際知名的恐龍化石學者、生科院客座教授黃大一提供的2億年前的恐龍胚胎化石生物標本，也有距今6.35億到5.42億年前的埃迪卡拉化石、長4公尺的長吻鱷魚皮、世界上全長最長的海洋無脊椎動物、由教師何瓊紋製作的台灣第二大「大王魷魚」浸製標本；還有曾出現在台中豐樂公園、2020年死亡，一度掀起台中市府保育不力質疑的二級保育動物黿（音元）的標本，另有領航鯨骨骼標本等。

興大生科系教師鄭任鈞協助亞洲象馬蘭鼻子的展品製作與分布於台灣各地的蜘蛛標本，教師莊銘豐與特生中心合作展示台灣特有種的鳥類標本，教師許秋容提供的花卉跟藤蔓等，博物館展品包羅萬象。

興大全球變遷生物學研究中心主任施習德說，未來博物館仍會以教學為主，做為訓練學生解說、標本制作等教育的實習場所，也計劃開放民眾預約參觀。

中興大學新成立自然史博物館，展出2億年前恐龍胚胎化石。（相記者蘇孟娟攝）

興大新成立自然史博物館超狂，展品包羅萬象。（記者蘇孟娟攝）

領航鯨骨骼標本。（記者蘇孟娟攝）

全台第二大的大王魷魚標本。（記者蘇孟娟攝）

曾引起台中市政壇關切的二級保育動物「黿」的標本。（記者蘇孟娟攝）

亞洲象馬蘭的象鼻標本。（記者蘇孟娟攝）

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