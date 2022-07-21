吃「民主的魚」！ 日本超市社長購買台灣石斑：要繼承安倍遺志

屏東縣政府日前舉行簽約記者會，啟動首批試銷至日本的龍膽石斑訂單，首批3噸，下批還有30噸。（資料照）

2022/07/21 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國暫停台灣石斑魚輸入，中央及地方政府積極擴展石斑魚銷售通路，屏東縣政府日前舉行簽約記者會，啟動首批試銷日本的龍膽石斑訂單。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫透露，其中一家日本超市購買石斑魚的計劃，在日本前首相安倍晉三遇刺前就開始進行，超市社長強調，「現在他去世了，我們更應該繼承他的遺志」。

矢板明夫在臉書發文說，中國禁止台灣石斑魚進口已經超過一個月，在此期間，日本的養魚業者等力挺台灣，已正式向屏東縣優質認證水產品生產合作社等，下單敲定進口3噸龍膽石斑。首批輸日漁產品，將以全魚冰鮮空運輸往日本，本月底之前即可出發直送日本；今後還有30噸活魚輸日訂單正在洽談，一旦日方順利將活魚養魚池騰出，即可成行。

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矢板明夫說，上週在屏東縣簽署龍膽石斑訂單的日本業者有兩家，一家是之前介紹過的福島縣「林養魚場」，為了報答11年前東日本大地震時台灣的捐款，購買2噸給個體的壽司店進行日本料理試吃，希望能開發出適合日本消費者口味的做法。

矢板明夫指出，第二家日本業者是西日本最大的超市連鎖「リテールパートナーズ（零售夥伴）」，總部在安倍家鄉山口縣，這家超市購買了1噸，社長田中康夫是安倍的熱心支持者，年輕時曾在台灣長住過7年。

「這家超市要購買石斑魚的計劃，在安倍前首相遇刺之前就開始進行。」矢板明夫透露，在安倍去世後，更堅定田中康夫幫助台灣的決心；田中社長說：「安倍首相生前一直努力發展和台灣的關係。現在他去世了，我們更應該繼承他的遺志。」

矢板明夫提到，「零售夥伴」在去年也進口許多台灣產的鳳梨，因為定價比菲律賓產的高一些，一開始田中社長也擔心賣不出去，「但沒想到台灣鳳梨因為味道甜、芯也可以吃等特點，非常受歡迎，現在已經成為該超市主打的水果之一」。

矢板明夫最後指出，田中社長認為，日本人和台灣人的口味相差不大，如果石斑魚在台灣受歡迎的話，那在日本一定也能賣得出去，只是日本人現在還不認識石斑魚而已，「這次買的1噸龍膽石斑，也是主要作為試吃用」。

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