大武崙綠能園區案 地方盼重視保育早日開發

台南市議會財經委員會今日邀請地方人士現勘大武崙綠能園區開發地。（南市經發局提供）

2022/07/21 22:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會財經委員會今（21）日邀請地方里長與居民，舉辦綠能產業園區實地現勘，南市大武崙綠能園區促進會理事長黃順記，偕同大潭、武東、沙崙、中洲等里長及里民與會，表達支持園區開發，同時要求重視生態保育。

黃順記表示，地方長期持續關心高鐵一帶周邊發展，而這次園區開發正在社區內，而且目前市府已開發綠能科學城，相關產業也該就近發展，提升在地就業與經濟發展機會，使在地的青年能夠不再北漂外出就業，又能在家照顧雙親。

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他們也要求市府，現場發現及文獻蒐集保育類物種習性，研擬生態保育策略，同時研擬棲地復育及棲地補償等對策，並針對現有造林環境，規劃保留部分喬木，新增誘鳥誘蝶樹種數量，營造生態棲地。

經發局長陳凱凌表示，「綠能產業園區」預計提供近53公頃產業用地，將吸引約110億元投資額，每年可帶來約220億元產值，並創造產業人口數約6000人，日前由環保署召開環評專案小組初審會議中，環評委員提出應考量園區基地特性、生態策略及園區喬木等因素降低園區開發規模等改善建議，市府亦積極採提高產業環保等級、產業別限制及完備的移補植計畫等措施，未來在地方與產業間共創雙贏。

經發局表示，園區保護生態以「迴避」、「縮小」、「減輕」、「補償」原則作生態檢核，根據現況生態調查報告顯示，位於綠能產業園區用地原開發範圍內的喬木中，並無列管珍貴樹木，考量樹木移植存活率，與未來利於園區內後續造林等因素，將優先選擇樹形強健且無病蟲害的原生種樹，與非原生種樹的喬木優先移值。

經發局表示，預計規劃基地內移植保存50％，用於園區隔離綠帶、綠地、道路、停車場等景觀綠化，進駐廠商廠房用地景觀綠化亦配合選用，其餘50％將移植至市府開發中的產業園區或公共工程等優先使用，並承諾存活率達80％，若低於80％部分則另補植。

對於大武崙綠能園區開發案，地方表達支持。（南市經發局提供）

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