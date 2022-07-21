大武崙綠能園區案 地方盼重視保育早日開發
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會財經委員會今（21）日邀請地方里長與居民，舉辦綠能產業園區實地現勘，南市大武崙綠能園區促進會理事長黃順記，偕同大潭、武東、沙崙、中洲等里長及里民與會，表達支持園區開發，同時要求重視生態保育。
黃順記表示，地方長期持續關心高鐵一帶周邊發展，而這次園區開發正在社區內，而且目前市府已開發綠能科學城，相關產業也該就近發展，提升在地就業與經濟發展機會，使在地的青年能夠不再北漂外出就業，又能在家照顧雙親。
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他們也要求市府，現場發現及文獻蒐集保育類物種習性，研擬生態保育策略，同時研擬棲地復育及棲地補償等對策，並針對現有造林環境，規劃保留部分喬木，新增誘鳥誘蝶樹種數量，營造生態棲地。
經發局長陳凱凌表示，「綠能產業園區」預計提供近53公頃產業用地，將吸引約110億元投資額，每年可帶來約220億元產值，並創造產業人口數約6000人，日前由環保署召開環評專案小組初審會議中，環評委員提出應考量園區基地特性、生態策略及園區喬木等因素降低園區開發規模等改善建議，市府亦積極採提高產業環保等級、產業別限制及完備的移補植計畫等措施，未來在地方與產業間共創雙贏。
經發局表示，園區保護生態以「迴避」、「縮小」、「減輕」、「補償」原則作生態檢核，根據現況生態調查報告顯示，位於綠能產業園區用地原開發範圍內的喬木中，並無列管珍貴樹木，考量樹木移植存活率，與未來利於園區內後續造林等因素，將優先選擇樹形強健且無病蟲害的原生種樹，與非原生種樹的喬木優先移值。
經發局表示，預計規劃基地內移植保存50％，用於園區隔離綠帶、綠地、道路、停車場等景觀綠化，進駐廠商廠房用地景觀綠化亦配合選用，其餘50％將移植至市府開發中的產業園區或公共工程等優先使用，並承諾存活率達80％，若低於80％部分則另補植。