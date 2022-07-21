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    搭國旅熱潮 北市府推竹子湖「99元1日遊套票」

    「台灣好行　北投-竹子湖線優惠套票」五款套票價值，下殺3哲、每款只要99元，有吃又有玩。（北市觀光傳播局提供）

    「台灣好行　北投-竹子湖線優惠套票」五款套票價值，下殺3哲、每款只要99元，有吃又有玩。（北市觀光傳播局提供）

    2022/07/21 19:28

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕暑假瘋國旅，台北市政府觀光傳播局推出「台灣好行，北投-竹子湖線優惠套票」，即日起限量推出雙重優惠，包括5款99元超值套票，每款可搭乘台灣好行北投竹子湖線一日遊。另有2條深度半日遊程，泡足湯、賞花海，包吃包玩包交通只要199元起。

    觀傳局去年首度推出北投竹子湖線優惠套票，今年再度推出，「台灣好行 北投-竹子湖線」（小9公車）5款套票，每款套票價值皆超過300元、3折優惠下殺到99元，每款套票有吃有玩，內容包含小9公車1日乘車券、景點入園券，例如曹家花田香入園或少帥禪園足湯體驗，還能兌換北投伴手禮等。

    至於2條深度半日遊程，觀傳局和雄獅旅遊合作推出「走讀北投」與「FUN竹花季」遊程，售價199元起，前500名贈送北投知名特產「100%純天然北投白磺溫泉粉入浴劑」。套票販售首度結合電子商務平台，即日起可於KKday、全台全家Famiport及雄獅旅遊購買，限量1000份，售完為止。

    觀傳局表示，竹子湖有豐富的旅遊資源，透過小9公車前往體驗，希望藉由推出套票及半日遊程，讓自由行及團體旅客各依不同的需求，探訪北投竹子湖的多元面貌，振興國內觀光旅遊同時，也帶動北投在地經濟，並提供旅客更便捷、全面性的旅遊服務。

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