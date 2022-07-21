為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣義民祭 新埔「舂柄祭」力士爭霸戰7/30、31登場

    新竹縣新埔巨埔社區發展協會透過儀式活動讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，預計30日、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔巨埔社區發展協會透過儀式活動讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，預計30日、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。（記者廖雪茹攝）

    2022/07/21 19:12

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會調查，百年前桃竹苗客庄出現很多「舂柄賊」，後來轉變成保家衛土的鄉勇，社區希望透過特有的儀式活動，讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，特別配合「義魄千秋--2022全國義民祭」，預計30、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天（21日）在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。

    新埔鎮長林保祿偕同盛裝的社區居民一同示範「舂柄祭」。新埔鎮巨埔社區發展協會理事長吳聲淼表示，清末至日治初期台灣尚處於無政府狀態，許多地方都會有盜賊的出現，這種盜賊新埔人稱之為「舂柄賊」-為專門用木樁來撞門的盜賊。

    巨埔社區將仿效日本各地祭典，創造一個屬於巨埔社區特有的儀式活動，將過往客庄生活故事轉化，以戲劇方式讓學生體驗在地傳說，轉化「舂柄賊」負面意象導為正面，為居民撞除厄運、病痛、貧窮，迎接健康富有的生活。

    活動當天，將以重量相當的舂柄巨木，裝置5條粗繩以10人為一組，徵求力士們於吳濁流故前稻田中共同提起，以計時賽方式，以定距行跑，秒數最少之單位即為優勝者，將獨得優勝者首獎獎金5萬元；活動訊息及報名請至「2022新竹巨埔舂柄祭」臉書粉絲專業查詢。

    而除了「舂柄祭」外，社區也開放自費活動，帶領孩童及家長一起走訪吳濁流先生曾經生活的地方，走讀在地歷史，以有趣的教學方式，搭配手做童玩DIY，做中學，寓教於樂。

    新竹縣新埔巨埔社區發展協會透過儀式活動讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，預計30日、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新埔巨埔社區發展協會透過儀式活動讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，預計30日、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8/13義民之夜邀Hebe回鄉 跟五堅情、伍佰&China Blue一起獻唱
    2022/07/20 13:11

    8/13義民之夜邀Hebe回鄉 跟五堅情、伍佰&China Blue一起獻唱
    辣妹熱舞、花鼓陣... 全國客家義民祭典熱鬧揭幕
    2022/07/16 10:22

    辣妹熱舞、花鼓陣... 全國客家義民祭典熱鬧揭幕

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    澎湖涼傘與客家文化初邂逅 首度躍登客家義民祭慶典舞台
    2021/10/19 10:51

    澎湖涼傘與客家文化初邂逅 首度躍登客家義民祭慶典舞台
    義民客語說故事擂台賽決戰 鼓勵學童努力傳承媽媽的話
    2021/10/16 17:27

    義民客語說故事擂台賽決戰 鼓勵學童努力傳承媽媽的話

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播