竹縣義民祭 新埔「舂柄祭」力士爭霸戰7/30、31登場

新竹縣新埔巨埔社區發展協會透過儀式活動讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，預計30日、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。（記者廖雪茹攝）

2022/07/21 19:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會調查，百年前桃竹苗客庄出現很多「舂柄賊」，後來轉變成保家衛土的鄉勇，社區希望透過特有的儀式活動，讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，特別配合「義魄千秋--2022全國義民祭」，預計30、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天（21日）在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。

新埔鎮長林保祿偕同盛裝的社區居民一同示範「舂柄祭」。新埔鎮巨埔社區發展協會理事長吳聲淼表示，清末至日治初期台灣尚處於無政府狀態，許多地方都會有盜賊的出現，這種盜賊新埔人稱之為「舂柄賊」-為專門用木樁來撞門的盜賊。

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巨埔社區將仿效日本各地祭典，創造一個屬於巨埔社區特有的儀式活動，將過往客庄生活故事轉化，以戲劇方式讓學生體驗在地傳說，轉化「舂柄賊」負面意象導為正面，為居民撞除厄運、病痛、貧窮，迎接健康富有的生活。

活動當天，將以重量相當的舂柄巨木，裝置5條粗繩以10人為一組，徵求力士們於吳濁流故前稻田中共同提起，以計時賽方式，以定距行跑，秒數最少之單位即為優勝者，將獨得優勝者首獎獎金5萬元；活動訊息及報名請至「2022新竹巨埔舂柄祭」臉書粉絲專業查詢。

而除了「舂柄祭」外，社區也開放自費活動，帶領孩童及家長一起走訪吳濁流先生曾經生活的地方，走讀在地歷史，以有趣的教學方式，搭配手做童玩DIY，做中學，寓教於樂。

新竹縣新埔巨埔社區發展協會透過儀式活動讓「舂柄賊」的負面意象導為正面，撞除疫情，預計30日、31日舉辦「舂柄祭」活動，今天在吳濁流故居示範演出，號召義勇力士來挑戰。（記者廖雪茹攝）

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