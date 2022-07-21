寶寶出生1天後死亡 母憂疫苗副作用 莊人祥：仍建議孕婦打好打滿

指揮中心發言人莊人祥表示，目前沒有研究證據顯示打疫苗會造成孕婦早產或死胎等風險，呼籲符合第三劑資格的孕婦，還是要盡快接種疫苗。（圖由指揮中心提供）

2022/07/21 16:31

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內有1名孕婦去年接種兩劑莫德納後，孕期產檢都正常，但寶寶出生後卻有凝血功能異常情形，隔日不幸死亡，如今該名孕婦又懷孕，擔心打第三劑又造成胎兒不保。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前沒有研究證據顯示打疫苗會造成孕婦早產或死胎等風險，呼籲符合第三劑資格的孕婦，還是要盡快接種疫苗。

指揮中心去年曾說明，該名孕婦接種第一劑莫德納疫苗後，只有手部痠痛症狀，第二劑沒有不舒服反應，懷孕期間產檢也正常，直到寶寶出生後發現新生兒有凝血功能異常，因急性肺出血、瀰漫性血管內凝血隔日死亡，會協助媽媽申請預防接種受害救濟。

請繼續往下閱讀...

不過至今半年相關受害救濟沒有下文，這名孕婦再次懷孕，憂心再接種疫苗會讓胎兒不保。對此莊人祥說，該案病例還沒蒐集完全，會再請醫院儘快協助提供。

莊人祥也表示，國際上大多建議孕婦要施打疫苗，可保護孕婦及胎兒，降低感染後併發重症風險，且目前沒有研究證據顯示打疫苗會造成早產或死胎等風險，因此仍呼籲符合第三劑資格的孕婦，還是要盡快接種。

指揮中心今天也宣布，明天起再開放因工作需求需出國的18歲以上民眾，接種第二次追加劑。對於留學生是否也在開放範圍？指揮中心指揮官王必勝表示，目前還未開放留學生打第四劑，後續會視需求討論放寬；至於次世代疫苗相關進度，指揮中心也持續追蹤、掌握當中。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法