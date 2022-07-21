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    40.7℃！玉里飆破40℃創今年最高溫 全台18縣市高溫警戒

    花蓮玉里在今下午1點40分出現40.7℃高溫，創下今年最高溫紀錄，全台也多處出現37℃以上的紫爆高溫。（圖擷自中央氣象局）

    花蓮玉里在今下午1點40分出現40.7℃高溫，創下今年最高溫紀錄，全台也多處出現37℃以上的紫爆高溫。（圖擷自中央氣象局）

    2022/07/21 14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕今（21日）太平洋高壓勢力更強，在高壓壟罩下，各地高溫炎熱的天氣，午後雷陣雨也更零星，花蓮玉里在今下午1點40分出現40.7℃高溫，創下今年最高溫紀錄。

    根據中央氣象局觀測顯示，花蓮玉里在今下午1點40分出現40.7℃高溫，創下今年最高溫紀錄，花蓮卓溪高溫也破40℃，來到40.2℃，台北市最高溫出現在社子的38.6℃，新北市板橋高溫也有37.7℃。

    氣象局也在下午2點22分發布高溫資訊，除新竹市外，本島18縣市都出現高溫燈號，其中台北市、新北市、桃園市、南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等8縣市橙色燈有38度極端高溫出現或連續出現36度高溫的機率，基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣地區、屏東縣為黃色燈號。

    提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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