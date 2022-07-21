台南捷運第1期藍線規劃 居民憂衝擊環境、徵地與回饋

台南捷運第1期藍線規劃路線示意圖。（南市交通局提供）

2022/07/21 14:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運第1期藍線綜合規劃案公聽會，參與的民眾擔心施工期間衝擊環境，以及徵地與回饋措施，南市交通局表示規劃團隊將綜整民眾建言，納入期末作業檢討評估，讓規劃成果更貼近在地需要。

第1期藍線是南市進度最快且具指標性意義的捷運計畫，沿線規劃設置11座高架車站及1座仁德機廠，總長約8.39公里，採高架單軌系統，規劃路線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心（B1-B7-B9），並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站（B1-B7-B11）。

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第2場東區及仁德區公聽會，民眾主要提出問題，包括捷運必要設施用地取得方式、車站周邊人行停車空間與其他運具轉乘規劃、施工期間交通影響及居民回饋措施。

交通局表示，捷運車站及出入口等必要設施將優先使用公有、公營事業土地，若無公有地可供使用，再評估閒置或低度使用土地，並且以方便民眾搭乘為規劃原則，優先留設車站周邊停車轉乘及人行空間。

交通局表示，後續會再召開都市計畫變更座談會及說明會，進一步向沿線居民及土地所有權人說明，洽詢參與土地開發意願，捷運必要設施土地後續於都市計畫變更案經中央通過後，再依規定辦理用地取得作業。

此外，施工期間交通影響皆亦已納入報告書評估並研提改善方案，後續亦會召開環境影響評估說明會；捷運沿線民眾回饋措施也會參考其他五都捷運推動經驗研擬訂定，保障在地民眾權益。

交通局表示，第1期藍線未來可與台鐵大橋站轉乘外，亦可於平實轉運站與綠線轉乘，文化中心及仁德轉運站則分別與紅線及第1期藍線延伸線銜接，形成軌道運輸服務路網，再搭配公車、公共自行車建構，提升都會區交通運輸樞紐功能，帶動沿線經濟發展。

台南捷運第1期藍線綜合規劃案，第2場東區及仁德區公聽會於20日在東區區公所舉行。（南市交通局提供）

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