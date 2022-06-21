周玉蔻公布恩恩案2段關鍵錄音檔 痛斥小孩「就是侯友宜害死的」

媒體人周玉蔻公開恩恩案2段關鍵錄音，分別是新北消防局多次橫向聯繫中和衛生所，卻遲遲沒有人接聽電話，以及消防局聯絡新北衛生局的內容。在了解到延誤的狀況後，讓周玉蔻忍不住怒斥小孩「就是侯友宜害死的！」（資料照）

2022/06/21 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人周玉蔻今（21日）在主持的廣播節目中，公開恩恩案2段關鍵錄音，分別是新北消防局多次橫向聯繫中和衛生所，卻遲遲沒有人接聽電話，以及消防局最後聯絡上新北衛生局的內容，在了解當中存在找不到人造成延誤的狀況後，讓周玉蔻忍不住怒斥小孩「就是侯友宜害死的！」

周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》表示，恩恩媽在當天晚間6時許哭著打電話給新北消防局報案，消防局接聽的是1名張先生，第一時間回覆「妳放心，我們會派救護車」，不過後面要和衛生局溝通時卻陷入一直轉機的狀況。

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周玉蔻所公布第1段錄音，就是當晚6時09分消防局施小姐撥打給中和衛生所，但電話那一端傳來「現在是下班時間」的錄音回覆，無論是總機、分機都沒人接。晚間6時11分，張先生再度撥給中和衛生所，還是無人應答，

此後消防局又撥出多通電話給中和衛生所，始終聯絡不上任何人。晚間6時19分，施小姐也紀錄「致電衛生局多通無人接聽」。6時22分，恩恩媽打電話給消防局，焦急指稱2歲兒子出現紫斑、嘔吐，狀況真的不太好。

對此，消防局晚間6時24分聯絡上雙和醫院，但院方表示無法接收。周玉蔻表示，從這段錄音可以發現消防局做過很多努力，卻找不到任何人協助。

至於第2段錄音，則是晚間6時27分，施小姐打通新北衛生局電話，告知小孩確診的情形，並請衛生局協助找醫院送醫。過程中施小姐透露先前已聯繫雙和醫院，但對方沒辦法收，衛生局這邊也證實很多醫院都無法收治。

隨後施小姐提供了小孩與母親的資料，並說明男童目前出現發燒、紫斑、嘔吐的症狀，衛生局則回應會再問問看，畢竟現在醫院很滿。

周玉蔻公布完2段錄音後，強調從中可以看到消防局第一線人員很努力在處理事情，先前卻被推上火線遭到懷疑沒有好好派車，因此新北市衛生局長陳潤秋不下台沒有天理，「至於侯友宜滾出政壇吧！」

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