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    畫「淡水暮色」獲國際首獎 黃昀亞在巴黎揮國旗爭光

    黃昀亞以「淡水暮色傳福音」畫作，從5000件作品中脫穎而出，榮獲10至13歲組冠軍首獎，黃特別將我國國旗帶上台接受頒獎。（立委溫玉霞提供）

    黃昀亞以「淡水暮色傳福音」畫作，從5000件作品中脫穎而出，榮獲10至13歲組冠軍首獎，黃特別將我國國旗帶上台接受頒獎。（立委溫玉霞提供）

    2022/05/21 23:49

    〔記者陳昀／台北報導〕聯合國教科文組織IMAJ（世界青年藝術學院）舉辦的「國際青年視覺藝術大賽」今天在法國舉行頒獎典禮，我國黃昀亞以「淡水暮色傳福音」畫作，從5000件作品中脫穎而出，榮獲10至13歲組冠軍首獎，黃昀亞也特別將我國國旗帶上台接受頒獎，為台灣爭光。

    國民黨立委溫玉霞深夜在臉書分享，她的好友南非僑胞曾瑪（王麗）的孫女黃昀亞（Erin Huang）代表台灣，參加聯合國教科文組織IMAJ（世界青年藝術學院）舉辦的「國際青年視覺藝術大賽」，榮獲10至13歲組首獎，21日下午（台北時間晚上9點）在法國接受頒獎。

    溫玉霞表示，曾瑪（王麗）這次赴巴黎陪同孫女領獎，還特別攜帶我國國旗到頒獎典禮會場，讓黃昀亞亮出，大會主席也同意黃昀亞與家人將國旗帶上頒獎台，黃昀亞會後也將這面國旗送給大會主席留念，在國際舞台彰顯我國能見度，也展現海外僑胞的愛國情操。

    溫玉霞指出，黃昀亞的得獎作品「淡水暮色傳福音」取名自知名台語老歌「淡水暮色」，黃昀亞敘述創作源起時，也以流利英語介紹淡水美麗的景緻與發展，以及19世紀長老教會馬偕博士在當地傳教、行醫和辦學的奉獻精神，淡水河的成功整治更讓人思考環境保護的重要性。

    溫玉霞說，今年第29屆聯合國教科文組織藝術大賽共收到5000件作品，共選出800件作品進入決賽，最後選出100件得獎作品，黃昀亞以「我所熱愛的風景，我所保護的自然」為主題，用傳統水墨筆觸和西畫水彩，以名為「淡水暮色傳福音」的畫作贏得「10至13歲」組的冠軍首獎。

    溫玉霞提到，主辦單位也舉辦慈善義賣晚會為未來美術館籌建募款，黃昀亞等前3名的得獎作品複製品，最後以3.2萬歐元（約台幣100萬元）敲槌賣出。

    黃昀亞以「淡水暮色傳福音」畫作，從5000件作品中脫穎而出，榮獲10至13歲組冠軍首獎，黃特別將我國國旗帶上台接受頒獎。（立委溫玉霞提供）

    黃昀亞以「淡水暮色傳福音」畫作，從5000件作品中脫穎而出，榮獲10至13歲組冠軍首獎，黃特別將我國國旗帶上台接受頒獎。（立委溫玉霞提供）

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