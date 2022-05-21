白沙媽2天狂奔112公里 這雙抬轎「戰襪」立大功

「粉紅超跑」2天就橫跨4縣市，狂跑112公里，打破近5年起駕後最快抵達雲林縣記錄。（圖擷取白沙屯媽祖點電視台）

2022/05/21 22:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕有夠會跑！苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香隊伍，今日晚間7點抵達雲林縣崙背鄉奉天宮，僅僅2天1夜就橫跨4縣市，共行走112.3公里，打破近5年起駕後最快抵達雲林縣記錄，而這次轎班得以狂奔秘訣，原來是出發前先到彰化社頭買襪，結果被織襪界的「黑狗兄」李東林得知，立刻設計新襪型，使足部達到適當減壓，讓每個轎班人員抬起轎來都可「罩甘那飛ㄟ」。

根據白沙屯GPS app統計，鑾轎隊伍第一天就從苗栗抵達彰化鹿港，行進了 67.45公里，第二天則從彰化鹿港進入雲林崙背，也走了44.85公里，兩天就橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4個縣市，鑾轎隊伍衝衝衝，香丁腳追追追，沒有驚人腿力還真跟不上。

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李東林表示，兩週前遇到白沙屯轎班人員來門市買襪，雙方聊起，原來不少轎班人員喜愛他家產品，每次進香前都會來挑選適合跑步用的五指機能襪，但對方也表示，該襪前掌偏薄，長時間抬轎行走容易起水泡等。

為此，他立即與設計團隊研究改善，決定將所生產高爾夫球機能襪增加前掌「減壓」設計，再針對足弓處加緊包覆處理等，當天就完成設計，第3天就完成樣板，隔日就製出150雙適合抬轎的專用襪，並在出發前夕趕緊贈送給白沙屯抬轎班人員使用。

「覺得緣份到了！」李東林說，自創「OH 9」品牌多年，國內不少網球、舉重、籃球等國手都找過他訂製專門運動機能襪，因為他也是體育選手出身，所以特別知道運動傷害的「痛點」，這次能為白沙屯轎班開發「戰襪」真的是緣份，因他平常也是媽祖信徒，一直很想利用自己的專業為媽祖服務，這次因緣際會下終於完成心願，感到欣喜，也希望這雙轎班襪能讓轎班人員走起路來更快、更輕鬆。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎前進速度快，香丁腳若沒有驚人腿力常跟不上。（記者陳冠備攝）

織襪界的「黑狗兄」李東林為白沙屯進香隊伍特製「轎班襪」，完成利用專業為媽祖服務的心願。（記者陳冠備攝）

李東指出，以往轎班人員喜歡挑選適合跑步用的五指機能襪（左）抬轎，可是容易起水泡，他針對缺點改善，升級專用轎班襪（右），而且只送不賣。（記者陳冠備攝）

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