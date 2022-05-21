為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    金門+112！離島5/23起適用快篩陽即確診 縣府：正確診斷為主

    「快篩陽經醫師視訊診療後視同確診」對象5月23日納入離島居民，金門縣衛生局長李錫鑫說，金門現階段仍朝正確診斷為主要原則。（記者吳正庭攝）

    「快篩陽經醫師視訊診療後視同確診」對象5月23日納入離島居民，金門縣衛生局長李錫鑫說，金門現階段仍朝正確診斷為主要原則。（記者吳正庭攝）

    2022/05/21 22:47

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增112例確診，目前收治者屬中症有2例、重症6例。有關快篩陽經醫師視訊診療後視同確診措施，中央自5月23日起把離島一般居民也納入適用對象；縣府說，考量PCR檢測的精確度較快篩試劑高，金門現階段仍朝正確診斷為主要原則。

    金門縣衛生局長李錫鑫說，「快篩陽經醫師視訊診療後視同確診」原適用對象僅限居家隔離、居家檢疫、自主防疫者及65歲（含）以上長者，中央流行疫情指揮中心自5月23日起把離島一般居民也納入適用，也會增加快篩試劑實名制的配送量，目的在解決PCR量能不足問題。李錫鑫說，縣府目前檢驗量能充足，還低於50％（上限700支/天），也考量PCR檢測的精確度較快篩試劑高，快篩試劑又可能有偽陽性問題，因此，在檢驗量能未達一定壓力前，金門現階段仍以朝正確診斷為主要原則。

    陳祥麟說，新增確診112例，男性64例、女性48例；個案分屬7個家庭群聚案共18例、9處工作職場群聚案共20例。衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，還有空床23床。

    根據統計，金門大學師生已有10餘人確診，多屬職場或同寢室感染，校方已有統一管理措施，採取1人1室及隔離照護措施。另外，針對軍人每天確診約10幾人，分屬不同營區，均已依國防部相關防疫指引規範，在神鷹營區、警光會館或其營區進行照護。金門酒廠實業股份有限公司新增2人確診。

    陳祥麟說，國中會考部分，計有15名考生缺考，其中12名確診考生參加6月4日、5日的補考，原14名居隔考生在第2試場應試。

    縣府統計，地區至今確診累計1252例，治療中有736例，無症狀或輕症者728例，中症2例、重症6例；目前居家隔離233例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    金門縣政府以圖表說明新增確診人數及收治狀況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖表說明新增確診人數及收治狀況。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖表說明新增確診人數及年齡分布情形。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖表說明新增確診人數及年齡分布情形。（金門縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情北緩降中緩升 公衛專家：台灣有望衝過疫情最後關卡
    2022/05/21 22:38

    疫情北緩降中緩升 公衛專家：台灣有望衝過疫情最後關卡
    健康網》輕症兒童恐轉中重症 醫：感染後2-6週仍須留意
    2022/05/21 22:08

    健康網》輕症兒童恐轉中重症 醫：感染後2-6週仍須留意

    新莊區域動能強勁 新北下一座信義區
    健康網》揉眼恐增染疫風險！ 醫揭揉眼睛4危險
    2022/05/21 19:07

    健康網》揉眼恐增染疫風險！ 醫揭揉眼睛4危險
    「快篩陽視同確診」23日起新增2類對象適用 陳時中：很快會全面開放
    2022/05/21 15:05

    「快篩陽視同確診」23日起新增2類對象適用 陳時中：很快會全面開放
    今增59死半數沒打疫苗 中重症+223兩兒童重症
    2022/05/21 14:28

    今增59死半數沒打疫苗 中重症+223兩兒童重症
    本土8萬4587例！增59死、223例中重症
    2022/05/21 14:10

    本土8萬4587例！增59死、223例中重症
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播