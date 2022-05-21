金門+112！離島5/23起適用快篩陽即確診 縣府：正確診斷為主

「快篩陽經醫師視訊診療後視同確診」對象5月23日納入離島居民，金門縣衛生局長李錫鑫說，金門現階段仍朝正確診斷為主要原則。（記者吳正庭攝）

2022/05/21 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增112例確診，目前收治者屬中症有2例、重症6例。有關快篩陽經醫師視訊診療後視同確診措施，中央自5月23日起把離島一般居民也納入適用對象；縣府說，考量PCR檢測的精確度較快篩試劑高，金門現階段仍朝正確診斷為主要原則。

金門縣衛生局長李錫鑫說，「快篩陽經醫師視訊診療後視同確診」原適用對象僅限居家隔離、居家檢疫、自主防疫者及65歲（含）以上長者，中央流行疫情指揮中心自5月23日起把離島一般居民也納入適用，也會增加快篩試劑實名制的配送量，目的在解決PCR量能不足問題。李錫鑫說，縣府目前檢驗量能充足，還低於50％（上限700支/天），也考量PCR檢測的精確度較快篩試劑高，快篩試劑又可能有偽陽性問題，因此，在檢驗量能未達一定壓力前，金門現階段仍以朝正確診斷為主要原則。

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陳祥麟說，新增確診112例，男性64例、女性48例；個案分屬7個家庭群聚案共18例、9處工作職場群聚案共20例。衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，還有空床23床。

根據統計，金門大學師生已有10餘人確診，多屬職場或同寢室感染，校方已有統一管理措施，採取1人1室及隔離照護措施。另外，針對軍人每天確診約10幾人，分屬不同營區，均已依國防部相關防疫指引規範，在神鷹營區、警光會館或其營區進行照護。金門酒廠實業股份有限公司新增2人確診。

陳祥麟說，國中會考部分，計有15名考生缺考，其中12名確診考生參加6月4日、5日的補考，原14名居隔考生在第2試場應試。

縣府統計，地區至今確診累計1252例，治療中有736例，無症狀或輕症者728例，中症2例、重症6例；目前居家隔離233例。

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金門縣政府以圖表說明新增確診人數及收治狀況。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖表說明新增確診人數及年齡分布情形。（金門縣政府提供）

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