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    宜蘭縣追加營養午餐預算 每餐42元調高到45元

    宜蘭縣擬提升營養午餐預算。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣擬提升營養午餐預算。（宜蘭縣政府提供）

    2022/05/21 22:40

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理國中小免費營養午餐，去年11月起卻接連爆發食安問題，外界質疑，餐費過低是否影響午餐品質。對此，縣府預計下一學期起，將學生每餐午餐費從42元提升至45元，針對下半年的午餐費編列985萬元追加預算，待議會通過即可實行。

    宜縣府為推行免費營養午餐政策，每年支出2.7億元，去年11月卻發生米飯遭金黃色葡萄球菌污染，造成9校86名師生食物中毒，後來又有麵包發霉、烤雞腿沒熟情況，造成學生腹痛、腹瀉，家長喪失信心，外界也質疑餐費過低，業者難以做好午餐品質。

    縣府教育處指出，因應物價漲幅及提升午餐品質，預計從下學期開始，將午餐費從每餐42元調整為45元，並針對111學年度第一學期的午餐費提出追加985萬元經費，已送縣議會審議。

    此外，縣府另編列696萬元，預計選定3所學校試辦「學校集中式廚房」，提升供餐設備和人力費用，為該校及附近學校供餐。教育處說明，藉由提升學校自設廚房供應午餐的比率，減輕團膳中央廚房壓力，分散供餐風險。

    宜蘭縣家長協會理事長羅文寶說，現今家長對於營養午餐的意見，多數是嫌菜色不好，縣府提升至每餐45元，盼能提升菜色品質。

    宜蘭縣的營養午餐是三菜一湯，每週一天附牛奶，兩天附水果，團膳業者說，考量今年原物料上漲，造成不小壓力，建議調漲5元，雖然與實際調漲幅度有2元落差，但至少有調升。

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