柯文哲批中央瞎指揮 簡舒培：北市篩檢量趕不上確診數

北市議員簡舒培反批，北市篩檢量能不足，常看到長者、家長帶孩子在篩檢站排隊等候，中央投入資源加開篩檢站，柯非但沒感謝還反嗆，令人無言。（記者楊心慧攝）

2022/05/21 21:19

〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情升溫，為增加篩檢量能，總統蔡英文昨天宣布今起在松山機場加開三合一大型篩檢站，但台北市長柯文哲今在動物之家中繼園區開幕記者會受訪時批評：「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」；遭北市議員簡舒培反批，北市篩檢量能不足，常看到長者、家長帶孩子在篩檢站排隊等候，中央投入資源加開篩檢站，柯非但沒感謝還反嗆，令人無言。

簡舒培表示，北市篩檢量趕不上確診數，導致急診醫護累爆，更危及醫治中重症確診病患時間，對台北市來講是防疫大漏洞，中央投入資源在台北市設置篩檢站，讓市民能有更多、更快的PCR，也讓醫院能維持醫療量能，柯文哲不感激卻還亂罵，既無能又壞心。

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對此，北市府發言人陳智菡表示，盲目擴張PCR量能，不是解決問題，而是製造問題，全國確診愈來愈多，PCR量能有限，中央卻只開放少數對象可以將快篩陽視同確診，這種政策不調整，只是造成更多醫護的耗損。

陳智菡說明，如今醫護為維持大量PCR量能，一部分駐守防疫急門診，一部分處理防疫專責病房、還要執行常規醫療，疲於奔命，還在這時分散人力新增篩檢站就是在錯誤的時間做錯誤的決策，表面工夫虛應故事，累死三軍。

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