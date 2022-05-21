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    遠距教學仍要到校考試 台中立人高中回應了

    台中市立人高中一年級學生23日要到校實體考試，校方說，這是很困難的決定，多數的學生和家長也認同，希望能趕快用最公平的方式來處理。（資料照）

    台中市立人高中一年級學生23日要到校實體考試，校方說，這是很困難的決定，多數的學生和家長也認同，希望能趕快用最公平的方式來處理。（資料照）

    2022/05/21 19:07

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市府19日宣布，高中以下從23至27日遠距教學，本報接獲投訴，立人高中堅持一年級學生於23日到校實體考試，將9科濃縮成國、英、數、自、社5大科考試，批評此舉不顧學生安危。對此，立人高中教務主任劉坤源回應說，這是很困難的決定，多數的學生和家長也認同，希望能趕快用最公平的方式來處理。

    劉坤源指出，因為之前有學生確診，23日將舉行的第二次段考已經順延兩週，對於一間升學學校來說，校內成績將影響到繁星推薦入學及高二分組編班，因此多數學生和家長都希望維持紙筆測驗，而不是用其他次考試成績來平均。

    劉坤源說，為了23日考試，高一學生已經採線上授課1週，考試也集中在1天完成，早已公告周知，並開全線專車只載高一學生，就是希望回校時能降低染疫風險。若同學因為居隔或確診無法到考者，則以公假方式並採行多元評量方式計算成績。

    劉坤源解釋，若採取線上測驗，公平性則備受質疑，去年三級警戒時，學校就曾嘗試，但因為有學生放話找槍手來考，學生、家長擔心影響公平性，投訴到國教署、市長信箱；若延後舉辦，將會影響期末考，「況且期末考能不考也不知道，因此希望趕快用最公平的方式，讓認真準備學生的努力不白費。」

    爆料者也指出，台中市教育局並未准許學校段考。教育局說明，台中市所轄各級學校，自5月23日至5月27日暫停實體課程，改採線上教學，若家長有照顧需求，仍可將學生送至學校，學校評量可採多元方式辦理。教育局已責請學校務必做好防疫措施，向家長及學生妥善溝通說明，讓學生安心應試，也讓家長放心。

    立人高中23日將舉行實體考試引發議論。（爆料者提供）

    立人高中23日將舉行實體考試引發議論。（爆料者提供）

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