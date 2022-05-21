週日外出要帶傘 全台晴時多雲偶陣雨

22日華南雲雨區大量東移，全台「晴時多雲偶陣雨」，外出建議備妥雨具；各地低溫21至25度、高溫23至31度，體感舒適至溫暖。（資料照，記者羅沛德攝）

2022/05/21 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日華南雲雨區東移，全台都將有「晴時多雲偶陣雨」的短暫雨情況，外出建議備妥雨具；各地高低溫也將較今天略低，早晚溫差略大，低溫21至25度、高溫23至31度，體感舒適至溫暖。

中央氣象局預報，明天華南雲雨區大量東移，全台水氣增多，北部、東半部地區將有短暫陣雨，中部也將有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，但午後各地山區雨勢、雨區都將擴大。

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溫度方面，明天各地清晨低溫約21至25度，北部、宜蘭、花東白天高溫約23至27度，中南部則可達28至31度，體感舒適至溫暖。

天氣風險公司氣象專家彭啟明提醒，明天全台都將是「晴時多雲偶陣雨」的天氣，這種不穩定天氣也將持續一週，午後各地山區都易發展出熱對流降雨，這波鋒面結構不旺盛，雖不至於造成太強烈的降雨，但各地可能略有差異。

紫外線指數方面，明天南投以北、花東、金門、連江縣為黃色「中量級」，其餘各地皆為橙色「高量級」。

空氣品質方面，明天各地降雨機率增加，有利空氣品質好轉，但高屏空品區仍為「橙色」量級，對敏感族群不健康；北部、中部、雲嘉南及外島為「黃色」普通級，竹苗、宜蘭、花東則為「綠色」良好級。

此外，明天為國中會考第二日，氣象局也特別祝福考生得心應手，金榜題名。

22日白天全台氣溫、降雨分布圖。（圖取自中央氣象局官網）

22日白天紫外線指數分布圖。（圖取自中央氣象局官網）

22日全台空氣品質分布圖。（圖取自環保署官網）

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