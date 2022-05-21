彰化怪象！機車、電動車可騎入公園 檢舉竟無法可罰

員林公園常有騎士騎車入內，破壞公園景觀跟製造空氣污染，民眾雖經常向地方公所檢舉，卻無法可罰。（記者陳冠備攝）

2022/05/21 17:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林公園位於員林市中心，是地方民眾重要休閒場所，但常有民眾將機車、電動車騎入公園，如入無人之境，嚴重破壞公園景觀跟製造空氣污染，民眾向當地公所檢舉，卻得到無法可罰的回應，對此彰化縣政府已向內政部送審《彰化縣公園管理自治條例》增訂罰款，若修法完成，未來汽機車騎入公園將可開罰1200元至6000元罰緩。

員林公園佔地2公頃多，公園內還有縣定古蹟興賢書院，員林市公所去年還斥資2800萬元整建園內步道與周邊人行道等，公園煥然一新，令人期待成為打卡景點，可是公園內到處可見民眾騎機車、電動車入內，甚至胡亂擺放，缺乏公德心。

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魏姓民眾表示，住在員林公園附近，一有空就會帶孩童來此散步，常見公園內有民眾聚集玩牌，而這些人都囂張的把機車騎進來，還大聲喧嘩，相當荒唐，不只破壞環境，也糟蹋古蹟書院公園的寧靜，他曾跟員林市公所與警方檢舉，但都沒有下文。

員林市公所表示，依照現有彰化縣公園管理維護自治條例，可拒絕進入或勒令離開，不聽勸者可報警處理；員林警分局則表示，公園步道非屬一般道路，不適用《道路交通管理處罰條例》，沒有法令可告單開罰，只能柔性勸導。

彰化縣政府注意到該問題，去年將《彰化縣公園管理自治條例》比照交通相關法規增訂罰則，並修改草案送彰化縣議會審議，並送審內政部，若通過一經公告，騎乘機車、電動車或駕駛汽車進公園者可1200元至6000元罰緩。

縣府表示，該案要修正的19條條文於2021年12月16日函起內政部核定，今年1月退回，要求縣府依法務部及民政司意見說明補正，2月補正後再送，4月28日又收到回復表示，該案雖已說明補正，但增訂現行條文「第20條 本自治條例自公布日施行。」在當初修正前未納入，要求須全案重新提送議會審議，通過後再報內政部核定，再經公告就可開始取締開罰。

連這也要卡！對此縣議員曹家豪表示，這樣小小的案子，明明地方有急迫需求，且沒涉及到中央法條，內政部卻一再卡關，只是「公布日施行」幾字，就百般刁難，又要再丟回議會重審，無疑是浪費時間，民眾想要有一個休閒的環境真的很難。

彰化縣政府表示，《彰化縣公園管理自治條例》增訂罰款若修法完成，未來汽機車騎入公園可開罰1200元至6000元罰緩。（記者陳冠備攝）

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