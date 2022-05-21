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    台中中央公園設PCR給藥得來速 執勤員警竟未著防護衣

    中央公園設「大型PCR給藥得來速」，但執勤員警竟未著防護衣，市議員楊正中要求市府要提供防護衣給員警。（楊正中提供）

    中央公園設「大型PCR給藥得來速」，但執勤員警竟未著防護衣，市議員楊正中要求市府要提供防護衣給員警。（楊正中提供）

    2022/05/21 17:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府在中央公園開設的「大型PＣＲ給藥得來速」從5月20日開始運作，今天是第2天，逢假日排隊民眾相當多，但是市議員楊正中不但自己發揮且接獲民眾反映，維持秩序的員警竟無任何防護衣，前往現場的民眾不是有症狀就是快篩陽，市府何苦置辛苦的員警於疫情危險中。

    衛生局表示，員警執勤前均會提供防護裝備，包括護目鏡、N95口罩及防水隔離衣，將持續宣導執勤人員做好防護及消毒，維護安全健康。

    市議員楊正中表示，市府在中央公園設大型PCR給藥得來速，也有設警察安全防護站，由市政、何安、西屯警察每４小時輪班照顧維繫檢驗民眾現場秩序。

    楊正中指出，現場因為很大，並無明確指示引導民眾，很多民眾看到員警就會跑來詢問，而警員執勤時無法確認對方是否為確診者，導致基層警員緊張，現場醫護人員均有穿戴醫療防護相關設備，但警員連酒精消毒設備都沒有，這有可能會造成派出所群聚感染。

    楊正中表示，市政府應給員警相關設備與防護裝備，保護人民的同時也有健康的身體。

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