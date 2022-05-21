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    籲制訂外送平台專法 國民黨智庫：保障外送員權益 健全產業

    國民黨智庫產業暨新創中心召集人簡榮宗（見圖）呼籲，為統一相關規定以及避免不同平台各行其事的狀況，中央政府應該考慮推動制訂外送平台的專法。（資料照）

    國民黨智庫產業暨新創中心召集人簡榮宗（見圖）呼籲，為統一相關規定以及避免不同平台各行其事的狀況，中央政府應該考慮推動制訂外送平台的專法。（資料照）

    2022/05/21 17:55

    〔記者施曉光／台北報導〕台灣疫情持續升溫，防疫用餐、用藥需仰賴外送員提供服務，國民黨智庫產業暨新創中心召集人簡榮宗今天呼籲，為統一相關規定以及避免不同平台各行其事的狀況，中央政府應該考慮推動制訂外送平台的專法，以保障外送員權利，並健全產業發展。

    國民黨智庫指出，據非正式統計，全台灣的外送員高達12萬人，但針對這個新產業，勞動部雖曾於108年函訂「食物外送作業安全指引」，但僅為行政指導性質，並無拘束力，因此，各地方政府為避免交通事故頻傳、保護外送員安全，紛紛透過議會制定「外送平台業者管理自治條例」。

    簡榮宗說，地方政府保護外送員的立意雖然良善，但因為外送員經常跨縣市接單或是送貨，因此如果地方政府「各唱各的調」，恐怕讓外送員無所適從，也可能讓外送平台有機會規避相關的規定。

    簡榮宗舉例，以新加入服務的外送員來說，台北市要求應該施以至少4個小時教育訓練，而且1年需回訓一次，新北市則是規定至少要3個小時，另外，台北市規定需要揭露商品運費金額，新北市則明訂業者「應向外送員揭露每筆訂單報酬的計價方式」，以作為接單與否的考量，針對多個平台可能委託同一外送員外送，因此台北市還規定必須在送貨箱外側貼上平台標誌，以便釐清責任歸屬。

    他還指出，除了各地方政府制定的自治條例的規定可能有差異，各平台在申報外送員的所得收入時，也常見不同的做法，例如有些平台是將外送員收入歸類為「薪資所得」，但也有些平台將外送員的收入申報為「其他所得」或「執行業務所得」，造成外送員在報稅時的困擾，甚至導致稅額增加。

    簡榮宗呼籲，為統一相關規定以及避免不同平台各行其事的狀況，中央政府應該考慮推動制訂外送平台專法。

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