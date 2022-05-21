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    會考國文科多樣生活化 國人十大死因、綠能家電與卡謬鼠疫皆入題

    國中教師分析，111年國中教育會考國文科考題，特色兼具多樣生活化，包含國人十大死因的圖表判斷，綠能家電廣告單等皆入題。（教育部提供）

    國中教師分析，111年國中教育會考國文科考題，特色兼具多樣生活化，包含國人十大死因的圖表判斷，綠能家電廣告單等皆入題。（教育部提供）

    2022/05/21 17:09

    〔記者吳柏軒／台北報導〕111年國中教育會考國文科考題，今年特色兼具多樣生活化，包含國人十大死因的圖表判斷，綠能家電廣告單等皆入題，教師分析，今年總42題中30題白話、12題文言，閱讀理解占比62％為最大宗，更搭配疫情時事，節選卡繆〈鼠疫〉內容要考生將文學敘述轉化成現實畫面。

    高雄市立旗山國中國文教師丁美雪說，今年會考國文科42題，文白比例，白話文30題、文言文12題，試題特色重視圖表資料判讀與轉換，如第25題考97年跟107年國人十大死因判斷；也兼具多樣性與生活化，如綠能家電廣告單、背包與健康分析背帶越短越輕鬆等，將國文與生活實踐結合。整體而言，試題難易適中、具有鑑別度。

    新北市立江翠國中國文教師陳恬伶說，今年碰到疫情，考題中也搭配時事，考卡繆〈鼠疫〉節選，要考生將文學性描述轉換成現實畫面，並從文本內容中，推論對政府最壞情況的描述；另有結合核心素養如考台灣原住民「布」的形制規範，與日治時期原住民服裝變化等，測驗多元文化與國際理解；更有藝術涵養與美感題，如李清志〈烏托邦美術館：美秀美術館〉，從文本中找出烏托邦美學描述。

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