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    歐美爆發猴痘疫情 疾管署：台尚未有病例、突發燒逾38.3°C要注意

    世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議，討論在歐美出現的猴痘病例，疾管署副署長莊人祥表示我國也關注猴痘疫情的發展，目前並未在國內發現有類似病例。示意圖。（路透）

    世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議，討論在歐美出現的猴痘病例，疾管署副署長莊人祥表示我國也關注猴痘疫情的發展，目前並未在國內發現有類似病例。示意圖。（路透）

    2022/05/21 16:57

    〔記者楊媛婷／台北報導〕世界衛生組織（WHO）20日召開緊急會議，討論在歐美出現的猴痘病例，疾管署副署長莊人祥表示我國也關注猴痘疫情的發展，目前並未在國內發現有類似病例，會持續監測國內疫情發展，如果有必要會研議強化相關措施。

    猴痘過去通常都是出現在非洲西部與中部的地區，其他國家只有偶發零星的境外移入案例，不過近期於歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家爆發疫情，莊人祥表示，從5月1日迄今，已累計11國新增87例確定，28例疑似病例，確定病例中以英國29例、葡萄牙及西班牙各23例為多，且不排除當地發生罕見本土傳播疫情。

    依WHO資料顯示病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

    莊人祥表示，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微，以前接種過牛痘疫苗者，對於猴痘也會產生保護力。

    莊人祥說，臨床上若有醫師接到疑似猴痘患者，可用法定傳染病系統中的天花項目做通報，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。

    莊人祥說，猴痘的常見症狀也可用天花的臨床條件通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，無其他明顯病因的話則必須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

    疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

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