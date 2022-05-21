煮咖哩拿「這食材」代替超鮮甜？網友加碼曝光更多獨門配料

原PO透露，他烹飪咖哩時，會使用南瓜代替馬鈴薯，強調瓜類不僅糊化得快，口感還比較甜，味道超級搭。（圖擷取自《家常菜》臉書社團）

2022/05/21 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕咖哩不可或缺的食材包含了紅蘿蔔、馬鈴薯與肉類，而近日一位知情網友透露，他烹飪咖哩時，會使用南瓜代替馬鈴薯，強調瓜類不僅糊化得快，口感還比較甜，味道超級搭，貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，更有不少人分享自己的壓箱配料。

據原PO在《家常菜》的貼文，他透露自家所烹煮的咖哩醬中，捨棄了傳統所習慣添加的食材馬鈴薯，而是改以「南瓜」替代，他認為，南瓜的口感比較鮮甜，同時糊化的速度也較快；同時他還建議，能使用味道較濃厚的咖哩塊，避免出現甜膩感。

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對此，網友表示：「我家是用沒吃完的薯條洋芋片」、「南瓜，下次試試看，我家咖哩不放馬鈴薯，放地瓜，很甜」、「加杏鮑菇，口感很棒哦」、「請問是什麼牌子的米飯，看起來好好吃」、「很好的建議哦！下次來試試」、「飯好營養配料好豐盛。」

也有網友說：「我用地瓜，還會多加一包可可粉、一大匙自家薑黃粉，最重要的磨菇要加很多～過陣子可以加芒果乾」、「我也是放南瓜，比較好吃，一樣可以放馬鈴薯紅蘿蔔」、「我會加番茄，別有風味」、「很可以唷，也會利用當季水果，芒果跟鳳梨加在咖哩，也很好吃。」

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