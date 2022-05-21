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    服務染疫同仁、家屬 考試院所屬部會設立關懷中心

    考試院下令所屬部會設立關懷中心，服務機關染疫同仁、家屬，以減輕第一線服務負擔。（資料照）

    考試院下令所屬部會設立關懷中心，服務機關染疫同仁、家屬，以減輕第一線服務負擔。（資料照）

    2022/05/21 15:03

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為減輕第一線公衛人員負擔，考試院今宣布，已通令所屬部會，在現有的防疫機制上擴大功能，成立關懷中心，主動提供同仁及其家屬防疫資訊、醫療指引和緊急協助的服務，讓公共服務量能有更大的餘裕去照顧其他有需要的人。

    考試院表示，隨確診人數快速增加，相關公共服務體系的負荷與日俱增，而台灣防疫邁入共存的階段，需要最大的互助能量以度過關鍵時刻，公私部門的雇主若能提供員工更多照顧與協助，可以減輕第一線公共服務人力的負擔，也讓員工在第一時間得到更充分的資訊與協助。

    考試院提到，由於各機關對內部同仁的需求更加熟悉，互動聯繫更密切，機關成立的關懷中心可以透過對主動問候，提供更直接、便利的協助管道，同時也讓關懷服務能夠「量身訂做」。

    考試院指出，關懷中心將針對同仁或其同住家人有確診、快篩陽性或須居家隔離等情況時，提供更全面的協助，包括有關鄰近PCR篩檢站地點與預約資訊、防疫旅館名單及聯絡方式、隔離期間的計算、差勤處理方式及醫療相關資訊，並適時提供快篩試劑等防疫物資及生活協助，協助同仁安然渡過這一波疫情，回到正常生活，並確保機關業務運作順暢。

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