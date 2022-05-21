下週鋒面報到 氣象局：下週一至週五降雨熱區前北後南

中央氣象局預報員林定宜說明未來一週天氣情況。（圖：氣象局提供）

2022/05/21 15:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕梅雨鋒面將於下週一起，一連影響台灣5天的時間，中央氣象局預報員林定宜表示，明日受華南雲雨區東移影響，下週一至下週五受鋒面影響，台灣未來一週天氣都不穩定；尤其是下週一到下週五這段時間，台灣附近都可能有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾要多加留意。

林定宜表示，今天北台灣地區雲量開始增加，大環境吹偏北風到東北風，迎風面東半部地區、北部地區都有零星短暫雨，但雨勢都不至於太大。今天晚上到明天白天水氣會逐漸增加，主要受到華南雲雨區東移影響，不僅北部東半部有短暫陣雨，中部地區也可能有零星短暫陣雨，其他地區則是午後山區可能有短暫陣雨。

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從天氣圖上可以看見，高壓中心位在東海北部，華南附近這帶有一條鋒面，林定宜表示，雲雨帶明天就可能影響到台灣附近天氣，明天台灣附近水氣會逐漸增加，白天主要是在北部、東半部會有零星短暫陣雨，午後中南部山區也可能有局部短暫陣雨。

林定宜說，下週一至下週五這段時間，台灣都是受到鋒面影響，天氣比較不穩定，在下週一、下週二這2天，由於鋒面是位在比較北部地區，所以主要是北部、東北部地區會有局部短暫陣雨或雷雨出現，其他地區可能有局部短暫陣雨。下週三到下週五由於鋒面逐漸往南移動，降雨區域主要會移動到以台灣中南部地區為主，屆時東半部地區、中南部地區都可能有局部短暫陣雨或雷雨發生。

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