高市居家照護2萬多人 環保局調整隔離第3、4天後垃圾清運

環保局居家照護垃圾收運。（市府提供）

2022/05/21 11:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市居家照護隔離人數2萬多人，民眾隔離期間無法外出倒垃圾，環保局提供到府收運生活照護垃圾需求數暴增，配合疫情現況調整垃圾清運模式為隔離第3、4天後清運。

國內疫情升溫，市府環保局堅守崗位，環境清消、垃圾清運工作不間斷，嚴守社區防疫防線，國中教育會考今登場，高市設有21處考場，環保局昨起動員防疫消毒大隊人力，加強校園考場周邊戶外環境清消，提供考生家長監試人員安全無虞考場環境。

請繼續往下閱讀...

環保局除了加強環境清消工作之外，因應本土確診數快速飆升，高市居家照護隔離人數2萬多人，民眾隔離期間無法外出傾倒垃圾，環保局提供到府收運生活照護垃圾服務需求數暴增，配合疫情現況調整垃圾清運的模式。

環保局長張瑞琿表示，因每日確診人數大幅增加，原本固定每週一、五到府清運防疫垃圾模式已不易執行，為了提供更完善防疫垃圾清運服務，收運模式已調整為民眾隔離第3、4天後安排清運。民眾在隔離期間若有垃圾清運需求，可於接獲里幹事關懷電話時提出垃圾清運申請，或自行至市府COVID-19個案追蹤關懷資訊系統申請，環保局在接獲需求單後會安排時間由專人前往收運。

環保局提醒，為避免影響防疫垃圾清運量能，隔離期間不可排出巨大垃圾、家電、枕頭、衣物等非日常生活垃圾；另依照環保署居家照護者廢棄物清理作業程序，民眾可在隔離期間將垃圾袋口匝緊包好，或加第二層垃圾袋盛裝避免液體滴漏，待解除隔離經確實消毒後，再以一般廢棄物方式一次排出處理，清運車輛也會適時加強清潔消毒，請市民朋友安心。

環保局於國中教育會考考場周邊環境清消。（市府提供）

環保局防疫旅館垃圾收運。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法