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    世衛緊急討論猴痘病毒 農委會：台灣未曾於野生動物發現

    歐美傳出猴痘疫情，本身也是動物傳染病權威的農委會副主委黃金城表示，台灣野生動物並未監測到猴痘病毒。（美聯社）

    歐美傳出猴痘疫情，本身也是動物傳染病權威的農委會副主委黃金城表示，台灣野生動物並未監測到猴痘病毒。（美聯社）

    2022/05/21 11:31

    〔記者楊媛婷／台北報導〕世界衛生組織20日召開緊急會議，討論在歐美出現的猴痘病例，本身是國內動物傳染病權威的農委會副主委黃金城表示，猴痘為人畜共通傳染病，痘病毒屬DNA病毒，結構算穩定，在猴、鼠等動物都有發現過，傳播途徑是接觸傳播，國內的野生動物都沒有監測到猴痘病毒，評估對台灣不會有立即危險性。

    世衛討論近來爆發的猴痘病毒疫情，目前歐洲比利時、法國、德國、義大利、英國、瑞典、荷蘭等都出現病例，美國、加拿大、澳洲也傳有病例。

    黃金城表示，台灣並沒有在野生動物身上發現過猴痘，過去該疫病主要侷限在非洲地區，猴痘病毒會透過猴子、鼠類等動物傳播，都為接觸傳染；猴痘本身傳播性低，致死率最高為10%，不過只要有接種過天花疫苗，對痘病毒都會有終身免疫作用，40歲以上的台灣人過去都有接種過天花疫苗，對該病毒不用過於憂慮。

    黃金城表示，在台灣靈長類動物如獼猴等身上要注意的病毒是疱疹B病毒，該病毒也是人畜共通傳染，途徑同樣也是接觸傳播，人若感染，有高達3到4成的死亡率，且疱疹B病毒並沒有疫苗，之前曾做過台灣獼猴的血清調查，有6到7成的台灣獼猴都有疱疹B病毒的抗體，意謂都曾感染過疱疹B病毒，以及疱疹B病毒普遍存在於台灣獼猴，不過疱疹B病毒的傳染性也偏低，過去只有實驗室人員有被感染的案例。

    正因疱疹B病毒普遍存在於台灣獼猴身上，黃金城說，農委會一直都有建議民眾不要在家中飼養猴子，也勿將猴子作為寵物，平常民眾郊外踏青也避免靠近、逗弄以及餵食猴子。

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