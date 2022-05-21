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    疫情下台大畢典剩700人出席 管中閔唸詩祝學生堅強滿足

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，今（21日）台大畢業典禮採線上與實體同步，1萬多名畢業生中僅700人出席會場。（圖取自台大畢典直播）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，今（21日）台大畢業典禮採線上與實體同步，1萬多名畢業生中僅700人出席會場。（圖取自台大畢典直播）

    2022/05/21 11:03

    〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，今（21日）台大畢業典禮採線上與實體同步，1萬多名畢業生中僅700人出席會場，校長管中閔則省略冗長致詞、直接唸詩，引作家楊牧「答舞」、美國詩人Walt Whitman「大路之歌」等，祝福畢業生在人生之路一直向前、堅強而滿足。

    台大今舉辦110學年度畢業典禮，統計畢業生，學士班有4930人、碩士班畢業生有4693人、博士班畢業生有473人，總計1萬96人。受疫情影響，今僅近700人出席畢典，但同去年一樣，採線上直播方式讓未能出席者參與。

    台大校長管中閔致詞時，提及疫情與戰爭等帶來不一樣的年代，去年首度採用線上畢典，今年知道大家不想聽校長致詞，決定為大家朗誦詩歌。隨後管即唸出楊牧的「答舞」與Walt Whitman的「大路之歌」等中英文詩歌；最後祝福畢業生在大路上一直向前，堅強而滿足。珍重再見。

    另，台大邀傑出校友、Appier 執行長暨共同創辦人游直翰擔任致詞嘉賓。游直翰回憶20年多前，剛上台大資工系時，連電腦都不會，靠「一指神功」打鍵盤，還連B鍵都找不到，自認自己剛開始是「最後一名」，但仍靠著努力，一路取得美國史丹佛大學碩士、哈佛大學博士，到如今開創人工智慧公司，在歐美17個據點、去年在東京證交所掛牌上市。

    游直翰鼓勵畢業生，未來可能不一定是公平競爭的環境，但是沒關係，只要比別人多2、3倍的努力，可能1年、2年、3年、4年累積下來，就能比別人成就更多；他認為：「一開始落後也沒有關係，後來居上就好！」

    台大畢業生、政治學系劉崇銘說，今年畢業生在變動挫折與不完美中度過，但並未被打亂目標，而是拼湊出獨一無二的體驗與人生，分享即使未來會遇到更多變化、更多挫折，大家都會一起承擔、一起去闖，希望無窮。

    墨西哥籍畢業生、化工系的陳功力（Rolando Ruiz Becerri）則說，5年前來台大唸書，剛到台灣課業與生活壓力很大，但如系上教授所說，鑽石要經過高溫高壓才會成形，相信畢業生們都能成為鑽石，也以家鄉Temoaya諺語：「困難的時代可讓我折腰，但一定不能讓我屈服｣ （Me doblo, pero no me quiebro）與所有同學共勉。

    台灣大學校長管中閔出席110學年台大畢典，省去冗長致詞，朗誦楊牧的「答舞」與Walt Whitman的「大路之歌」等中英文詩歌，祝福畢業生在大路上一直向前，堅強而滿足。（圖取自台大畢典直播）

    台灣大學校長管中閔出席110學年台大畢典，省去冗長致詞，朗誦楊牧的「答舞」與Walt Whitman的「大路之歌」等中英文詩歌，祝福畢業生在大路上一直向前，堅強而滿足。（圖取自台大畢典直播）

    台大邀傑出校友、Appier 執行長暨共同創辦人游直翰出席台大畢典，鼓勵畢業生未來遇到不公平競爭也不要放棄，付出努力，後來居上就好。（圖取自台大畢典直播）

    台大邀傑出校友、Appier 執行長暨共同創辦人游直翰出席台大畢典，鼓勵畢業生未來遇到不公平競爭也不要放棄，付出努力，後來居上就好。（圖取自台大畢典直播）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，今（21日）台大畢業典禮採線上與實體同步，1萬多名畢業生中僅700人出席會場。（台大提供）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，今（21日）台大畢業典禮採線上與實體同步，1萬多名畢業生中僅700人出席會場。（台大提供）

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