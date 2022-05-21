梅雨明起襲台！西南季風來攪局 補強鋒面又伴隨致災降雨

今日各地延續多雲時晴的天氣，不過大氣仍然不穩定，近山地區午後有局部雷陣雨發展的機率，東半部易有局部短暫降雨。（資料照）

2022/05/21 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣多雲時晴，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨機率，氣象專家吳德榮表示，明起至下週末梅雨滯留鋒面將重回台灣附近徘徊，期間將激發對流胞發展，「劇烈天氣」及「致災性降雨」帶來的影響不容忽視。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今日各地延續多雲時晴的天氣，不過大氣仍然不穩定，近山地區午後有局部雷陣雨發展的機率，東半部易有局部短暫降雨，白天在陽光照射下體感舒適至微熱，早晚偏涼。

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他說，今日北部氣溫約19至30度，中部20至34度，南部22至34度，東部21至33度。

吳德榮表示，明起至下週六（28日）滯留鋒面再度回到台灣附近，並呈現南北徘徊之姿，明日、下週一鋒面結構較鬆散，各地有局部雷陣雨機率；下週二至六因西南季風逐漸增強，加強了滯留鋒的結構，期間對流胞發展將更為頻繁，影響範圍也會擴大。

吳德榮提醒，在下波鋒面影響期間，民眾應注意對流胞伴隨的雷擊、強風及瞬間強降雨等劇烈天氣，以及累積性的致災性豪雨，此外，期間並無明顯冷空氣報到，白天若有降雨空檔，天氣仍偏暖。

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