走過嗎？新竹縣12條與動物名有關的健行步道

新竹縣橫山騎龍古道。（記者廖雪茹攝）

2022/05/21 08:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕你說得出新竹縣哪幾條步道有動物名稱？新竹縣政府精選縣內與動物名有關的12條健行步道，結合竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」童趣概念，準備在暑假推出「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動，邀請大小朋友一同上山，認識新竹縣的山林美景。

新竹縣精選12條具有動物名的步道：峨眉的獅山古道、橫山的騎龍古道、五峰的鵝公髻山步道、尖石的馬胎古道、青蛙石天空步道、老鷹溪步道、湖口的金獅古道、芎林的鹿寮坑桐花步道、關西的石牛山步道、馬武督外鳥嘴山、竹北的鳳崎落日步道、北埔的猴洞步道。最新資訊請關注臉書粉絲專頁「竹縣好好玩」。

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新竹縣長楊文科表示，新竹縣幅員遼闊，擁有許多山林步道，其中隱藏著不少瀑布、神木和野溪等秘境美景，深獲山友喜愛，今年3月縣府首度推出「FUN慢遊飛鳳山」集章抽好禮活動，1個月吸引1600人次參加，暑假準備擴大舉辦，鼓勵大家多多接近大自然，運動有益身心健康！

交通旅遊處長游志祥說，「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動，以新竹縣吉祥物「皮皮獅」帶路上山尋訪動物好朋友為故事主題，精選縣內12條具有動物名的步道，規劃不同登山等級的集章內容，更準備了豐富好禮與登證書殊榮等，為活動增添更多童趣，非常適合親子同遊，大小朋友一邊蒐集各路線代表動物圖章，一邊感受到新竹縣大自然的風光。

新竹縣湖口金獅古道（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今年3月首度推出「FUN慢遊飛鳳山」集章抽好禮活動，邀請大家來芎林飛鳳山步道健行，運動有益身心健康！（記者廖雪茹攝）

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