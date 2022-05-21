國中會考今登場 近20萬名考生疫情下應試

國中教育會考第一天登場，新北市汐止秀峰高中考場，考生進場再經過消毒門後，還要量測體溫，防疫工作不馬虎。（記者田裕華攝）

2022/05/21 08:00

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情大幅升溫，國中教育會考今日登場，近20萬名考生是首屆12年國教新課綱考生，且要在疫情嚴峻下應試，考生和家長多緊張，上午8時30分開始第一節社會科考試。

考試時程與歷年相同，今天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，明天上午考自然、英語閱讀和英聽測驗。

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教育部提醒，考生必須全程戴口罩，如有需要使用帽子、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生須注意不可攜帶非應試物品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，以免違規。

而今明兩天考試，依規定，確診、快篩陽性但未經PCR採檢、快篩陽性但未獲PCR檢驗結果之三類考生，均不能參加考試，只能參加6月4日及5日補考，以外加名額錄取。教育部截至昨日最新統計，共有2901名考生不能應試。

教育部說明，依各國中通報各類考生人數，居家隔離1690人、居家檢疫2人、自主防疫2544人，居隔、居檢及自主防疫考生必須各在第2類備用試場考試，目前已開設居家隔離試場428間，居家檢疫2間，自主防疫223間。

台北市一早飄雨，不少騎機車的家長，載孩子去考場路上，突然雨變大，考場門口紛見家長趕忙為孩子擦雨撐傘之溫馨畫面。

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國中教育會考第一天登場，新北市汐止秀峰高中考場，考生進場再經過消毒門後，還要量測體溫，防疫工作不馬虎。（記者田裕華攝）

國中教育會考今日登場，近20萬名考生在疫情嚴峻下應試。（記者田裕華攝）

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