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    新竹縣新豐鄉月底起「免費發6萬劑快篩」 鄉民人人有份

    快篩試劑示意圖。（記者廖雪茹攝）

    快篩試劑示意圖。（記者廖雪茹攝）

    2022/05/20 22:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情延燒，新竹縣新豐鄉長許秋澤今晚（20日）宣布，已緊急採購6萬劑快篩試劑，預計最快自這個月底開始，針對今年5月20日前設籍新豐鄉的鄉民，分兩階段免費發放，第一階段預計每人至少1劑快篩試劑，以解鄉民燃眉之急，後續在7月初進行第二階段快篩試劑及口罩發放。

    新豐鄉長許秋澤說，4月初本土疫期升溫時，已預見未來快篩試劑將成為家庭必備醫療用品，公所在4月中旬即在鄉民代表會主席田鼎睿暨各代表的支持下，於臨時會通過預算2800萬元，預計採購每人5劑快篩劑及每戶口罩2盒，原訂5月中旬發放，但因中央徵用政策，導致國內供約廠商無法如期交貨，他緊急指示承辦單位轉向國外代理廠商緊急採購快篩試劑。

    許秋澤說，公所已在5月中旬與廠商訂定合約，預計5月底開始分期出貨。第一階段分兩批到貨6萬劑，第一批預計於5月24到26日交貨3萬劑，將針對都市計畫內人口聚集村別先行發放；第二批預計最晚於6月14日交貨3萬劑，完成全鄉第一階段快篩劑發放至少每人1劑，以解鄉民燃眉之急。

    公所預計於7月初進行第二階段快篩試劑及口罩發放，預計將有6萬人受惠。

    新豐鄉公所說，只要於今年5月20日前設籍新豐鄉的鄉民，不分年齡皆可領取，確實發放的時間地點及方式將會另行公告。許秋澤呼籲鄉親們疫情當前，務必做好個人防疫保護，保護自己也保護家人，大家攜手共同抗疫共體時艱。

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