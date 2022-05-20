中南部疫情一定會跟上 專家推估：1至2週達高峰

專家認為篩檢不足、未通報致病例數恐多1倍，未來1至2週疫情達高峰。（資料照）

2022/05/20 21:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕疫情延燒，但今日病例數8萬多例，較昨日病例數9萬多例略減，是否代表疫情已到頂？專家對此普遍認為不容樂觀，除直指篩檢輛不足、通報塞車外，許多人不快篩或快篩陽不通報更導致黑數，實際染疫人數恐是檯面數據2倍，後續中南部疫情跟上，1至2週內染疫病例數將再創高。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，疫情高峰畢竟是模擬，與實際可能產生落差。今日較昨日病例數減少，除非是降至4、5萬例且持續往下，否則趨緩可能性不高。原因應在於檢驗數量未增加、通報系統塞車致通報延遲、快篩陽或染疫但不通報等，因此檯面上的數字未必準確，實際上社區的擴散是在擴大。

請繼續往下閱讀...

施信如認為，目前看來北部疫情先行，以全台一日生活圈來說，後續中南部一定會跟進，因此病例數在5月底到6月這段期間還會有達到高峰機會。而相當程度的防疫措施，可以讓高峰變成高原，較能緩解醫療量能的壓力。以國外疫情發展來看，大約是3個月時間，台灣這波疫情從4月開始，依此計算，整體疫情起碼要6月底甚至7月才會趨緩。

台大公衛教授詹長權坦言，目前推估模式最大的限制就是在篩檢量，若必須經由快篩加PCR才能認定確診，無法反應真實染疫人數，且還存在快篩陽卻未通報者，因此確切染疫人數恐達病例數2倍。因此政府應鼓勵民眾通報，快篩陽透過資通工具上傳，認定確診，才能清楚掌握實際疫情發展趨勢，否則會越來越模糊。

至於後續疫情發展，詹長權表示，北部疫情新北為最先，北市約慢3至4天，再來才是基隆與桃園，整體北部觀察到的R0值目前大約是1.7到2.0間，仍屬高值，但近1週以來，民眾移動量下降，致使病例數略減少。而中南部大約慢北部1至2週，如果接下來快篩認定放寬、中南部篩減量能也夠，預計高峰也再1至2週會出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法