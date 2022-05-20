台中巨蛋「降落」！今上網招標 斥資逾57億創建台中新地標

台中巨蛋今天正式上網公告招標，將斥資逾57億創建台中新地標。（圖：市府提供）

2022/05/20 23:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中積極規劃兼具室內大型運動場館及休閒遊憩設施的綜合性場館「台中巨蛋」，台中市建設局今日正式啟動相關硬體建設行程，「台中市巨蛋體育館興建工程」今日上網公告招標，建設局長陳大田指出，台中巨蛋建設經費約斥資57億150萬元，今日招標預定6月29日開標，歡迎有意願的優質營造廠商踴躍投標，一同創建台中新地標。

台中市躍升為全國第二大城市，隨著台中都會區的運動產業及休閒娛樂商業持續擴大，民眾期盼一座兼具室內大型運動場館及休閒遊憩設施的綜合性場館，歷經三代市長規劃，台中巨蛋孵蛋計畫再有新進展。

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陳大田指出，台中巨蛋位於台中14期重劃區由主場館及副場館組成，由九典聯合建築師事務所、株式会社隈研吾建築都市設計事務所組成的台日跨國合作優秀建築設計團隊共同規劃設計，打造具有台中大甲藺草編織特色、結合台中都市紋理的獨特建築；基地面積約6.95公頃，總樓地板面積13萬3,974平方公尺、主場館高度29.1公尺、副場館高度20.1公尺，採地下4層、地上4層的鋼骨鋼筋混凝土構造。

陳大田指出，市府為落實專業分工，由都發局執行規劃設計，建設局辦理工程招標及履約管理，未來交由運動局引進專業團隊經營；台中巨蛋完工後可成為市民的體育場館，也可舉辦國際級運動賽事、大型國際會議活動，並提供表演團體更優質的音樂表演場域，促進國際交流，成為台中市與國際接軌的交流平台，進而提升國際形象與地位，讓台中成為國際化城市。

陳大田指出，市府已成立「重大採購廉政平台」，並邀請檢察、調查、廉政等機關共同參與，期以公平、公正、公開的程序，遴選出優秀施工團隊，盼能共同提升台中的營造採購環境，歡迎業者踴躍參與投標，詳細招標內容可至政府電子採購網（http://web.pcc.gov.tw/pis/main/pis/client/index.do）查詢下載。

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