「粉紅超跑」閃舞兩圈！ 白沙屯媽祖「快閃」伸港福安宮
2022/05/20 19:50
〔記者劉曉欣／彰化報導〕快閃！苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，今天凌晨起駕，傍晚時分進入彰化縣，「粉紅超跑」神轎停在伸港福安宮斜對面，直到管委會主委等人跪請入廟，神轎才穿越牌樓，在廣場閃舞兩圈旋即離去，「快閃」完成兩宮會香！
彰化縣議員賴清美說，她每年都會到伸港福安宮等候白沙屯媽祖到來，而福安宮一早就搭好帳篷迎接「粉紅超跑」，跟隨徒步的香燈腳陸陸續續抵達，而白沙屯媽祖傍晚5點從台中市進入彰化縣境內。
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賴清美說，原本信眾都在猜，白沙屯媽祖到底在伸港福安宮停駕多久，或是乾脆就在福安宮駐駕，隔天凌晨再出發？沒想到，白沙屯媽祖約5點20分左右來到福安宮牌樓斜對面短暫歇息，這時有人建議，福安宮管委會應該出面去恭請媽祖，她與福安宮主委曾添進等人步行到神轎前方，一行人雙腳跪下，誠心誠意恭請白沙屯媽祖入廟。
賴清美指出，這一跪果真有效，「粉紅超跑」隨即穿越牌樓進入廣場，卻在福安宮前方停了下來，神轎在福安宮前繞了兩圈，然後旋即離去，「粉紅超跑」完全沒有停下腳步，在福安宮廣場時間不到5分鐘，就完成「快閃」會香，連她都看傻了，見證了白沙屯媽祖進香沒有路線的傳說。