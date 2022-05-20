為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「粉紅超跑」閃舞兩圈！ 白沙屯媽祖「快閃」伸港福安宮

    白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

    2022/05/20 19:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕快閃！苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，今天凌晨起駕，傍晚時分進入彰化縣，「粉紅超跑」神轎停在伸港福安宮斜對面，直到管委會主委等人跪請入廟，神轎才穿越牌樓，在廣場閃舞兩圈旋即離去，「快閃」完成兩宮會香！

    彰化縣議員賴清美說，她每年都會到伸港福安宮等候白沙屯媽祖到來，而福安宮一早就搭好帳篷迎接「粉紅超跑」，跟隨徒步的香燈腳陸陸續續抵達，而白沙屯媽祖傍晚5點從台中市進入彰化縣境內。

    賴清美說，原本信眾都在猜，白沙屯媽祖到底在伸港福安宮停駕多久，或是乾脆就在福安宮駐駕，隔天凌晨再出發？沒想到，白沙屯媽祖約5點20分左右來到福安宮牌樓斜對面短暫歇息，這時有人建議，福安宮管委會應該出面去恭請媽祖，她與福安宮主委曾添進等人步行到神轎前方，一行人雙腳跪下，誠心誠意恭請白沙屯媽祖入廟。

    賴清美指出，這一跪果真有效，「粉紅超跑」隨即穿越牌樓進入廣場，卻在福安宮前方停了下來，神轎在福安宮前繞了兩圈，然後旋即離去，「粉紅超跑」完全沒有停下腳步，在福安宮廣場時間不到5分鐘，就完成「快閃」會香，連她都看傻了，見證了白沙屯媽祖進香沒有路線的傳說。

    白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖進香首日傍晚來到彰化縣伸港鄉，眾多的香燈腳徒步跟著「粉紅超跑」走。（記者劉曉欣攝）

    白沙屯媽祖進香首日傍晚來到彰化縣伸港鄉，眾多的香燈腳徒步跟著「粉紅超跑」走。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「粉紅超跑」進入台中清水 原地晃動3分鐘突然向前衝
    2022/05/20 11:22

    「粉紅超跑」進入台中清水 原地晃動3分鐘突然向前衝
    白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍抵大甲 信眾不畏疫情追隨
    2022/05/20 10:17

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍抵大甲 信眾不畏疫情追隨

    內需強勁且機能有感提升 豐原房市蓄勢待發
    相差6倍！大甲媽、白沙屯媽遶境 彰化維安警力3350：527
    2022/05/20 06:21

    相差6倍！大甲媽、白沙屯媽遶境 彰化維安警力3350：527
    白沙屯媽進香凌晨提早出發 「粉紅超跑」領萬人向前行
    2022/05/20 05:14

    白沙屯媽進香凌晨提早出發 「粉紅超跑」領萬人向前行

    111年樹德家商特色招生 樹德給您最優質的學習環境
    與白沙屯媽祖信眾結緣 送5千包「鐵定平安鐵定乖」祈疫情乖乖
    2022/05/13 16:40

    與白沙屯媽祖信眾結緣 送5千包「鐵定平安鐵定乖」祈疫情乖乖
    粉紅超跑大小故事 50部影片替白沙屯媽祖婆進香預熱
    2022/04/11 11:49

    粉紅超跑大小故事 50部影片替白沙屯媽祖婆進香預熱
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播