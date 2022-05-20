「粉紅超跑」閃舞兩圈！ 白沙屯媽祖「快閃」伸港福安宮

白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

2022/05/20 19:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕快閃！苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，今天凌晨起駕，傍晚時分進入彰化縣，「粉紅超跑」神轎停在伸港福安宮斜對面，直到管委會主委等人跪請入廟，神轎才穿越牌樓，在廣場閃舞兩圈旋即離去，「快閃」完成兩宮會香！

彰化縣議員賴清美說，她每年都會到伸港福安宮等候白沙屯媽祖到來，而福安宮一早就搭好帳篷迎接「粉紅超跑」，跟隨徒步的香燈腳陸陸續續抵達，而白沙屯媽祖傍晚5點從台中市進入彰化縣境內。

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賴清美說，原本信眾都在猜，白沙屯媽祖到底在伸港福安宮停駕多久，或是乾脆就在福安宮駐駕，隔天凌晨再出發？沒想到，白沙屯媽祖約5點20分左右來到福安宮牌樓斜對面短暫歇息，這時有人建議，福安宮管委會應該出面去恭請媽祖，她與福安宮主委曾添進等人步行到神轎前方，一行人雙腳跪下，誠心誠意恭請白沙屯媽祖入廟。

賴清美指出，這一跪果真有效，「粉紅超跑」隨即穿越牌樓進入廣場，卻在福安宮前方停了下來，神轎在福安宮前繞了兩圈，然後旋即離去，「粉紅超跑」完全沒有停下腳步，在福安宮廣場時間不到5分鐘，就完成「快閃」會香，連她都看傻了，見證了白沙屯媽祖進香沒有路線的傳說。

白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

白沙屯媽祖在彰化縣伸港福安宮管委會幹部跪請下穿越牌樓來到廟前，但神轎繞了兩圈就離去，完成快閃會香。（記者劉曉欣攝）

白沙屯媽祖進香首日傍晚來到彰化縣伸港鄉，眾多的香燈腳徒步跟著「粉紅超跑」走。（記者劉曉欣攝）

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