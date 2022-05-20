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    本土學生確診破12萬人 全國2378校停課

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計，本土學生確診數達12萬3615人。（教育部提供）

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計，本土學生確診數達12萬3615人。（教育部提供）

    2022/05/20 19:25

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部今晚發布最新統計，再增7857名本土學生確診，本土學生確診數達12萬3615人，其中國小生人數最多為4萬2514人，境外移入5人，學生確診總人數增至12萬4199人，全國22縣市有2378校全校停課或部分班級停課，其中有86所大學全校停課採遠距教學。

    教育部校安中心統計1月1日至今日下午5時30分我國學生確診人數，在總數12萬4199人之中，大專生有24625人（增加1476人），高中生有20367人（增加1390人），國中生有13486人（增加857人），國小生42532人（增加2627人），幼兒園學生23189人（增加1512人）。

    本土確診學生人數12萬3615人，包括大專校院24107人（增加1475人），高中20342人（增加1389人），國中13478人（增加856人），國小42514人（增加2625人），幼兒園23174人（增加1512人）。

    境外移入584名確診學生，其中518人是大專生（增加1人），高中生25人（增加1人），國中生8人（增加1人），國小生18人（增加2人），幼兒園15人。

    另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3時止，教育部統計，全國22縣市共有2378校停課，包括380校全校停課、1998校部分班級停課。

    380校全校停課，包含幼兒園140所、國小103校、國中 25校、高級中等學校26校、大專校院86校。1998校部分班級停課，包含幼兒園701所、國小 860校、國中232校、高級中等學校 170校、大專校院35校。

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