520發酵！ 北市851對新人登記結婚 創12年新高

號稱「北市最好拍結婚背景」的士林戶政事務所，不少新人選擇到此辦理登記結婚。（北市民政局提供）

2022/05/20 21:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕5月20日向來是新人最熱門的結婚登記日之一，今年「2022520」更有「愛你愛你我愛你」的浪漫諧音，北市民政局統計至今日下午5時30分止，登記結婚對數為851對（含同婚15對），創下2010年以來5月20日單日最高，顯示國人衝一波報復性結婚。

民政局表示，今日北市12戶所登記結婚對數，比起北市4月份單月結婚695對還高，同時也是自2010年公告「特別日期結婚案件」以來的史上第4名，第1名2011年1月1日1109對、第2名2010年9月9日1093對，第3名2011年10月10日937對。

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其中號稱「北市最好拍結婚背景」的士林戶政事務所，今日辦理236對結婚登記，為北市12戶所最高，緊接著為信義戶所93對、大安戶所90對。不少影藝名人也選擇於今日登記，像是懷孕4個多月的藝人Makiyo，戶政事務所洋溢著幸福甜蜜的氣氛，打散近日疫情的陰霾。

民政局今年首次推出「千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，共計150個名額，總獎金1000萬元，有結婚月月抽、每季加碼和年度加碼抽，越早結婚登記，越多中獎機會，民政局鼓勵準備好結婚、或者想婚的市民把握機會，至12月底前至各戶所辦結婚登記，同時雙方設籍北市，就符合抽獎資格。

號稱「北市最好拍結婚背景」的士林戶政事務所，不少新人選擇到此辦理登記結婚。（北市民政局提供）

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