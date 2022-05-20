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    新北6人不畏逆境 獲頒總統教育奬

    獲得總統教育獎的連敏哲（左）積極態度倍受師長讚賞。同樣獲獎的王威凱（右）認為，能力越強大，越要幫助比他弱小的人，未來希望成為一名自然老師。（新北市政府教育局提供）

    獲得總統教育獎的連敏哲（左）積極態度倍受師長讚賞。同樣獲獎的王威凱（右）認為，能力越強大，越要幫助比他弱小的人，未來希望成為一名自然老師。（新北市政府教育局提供）

    2022/05/20 19:50

    〔記者周湘芸／新北報導〕2022年總統教育奬今天公布，新北市共6人獲獎，包括大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中國中部杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、台北海洋科技大學邱美慧，他們不畏生命逆境的態度，被視為眾人榜樣。

    連敏哲罹患腺狀體肌肉病變，自出生就需仰賴呼吸器，1歲多便進行氣切手術，只能用胃造口管灌食，雖然出門行動要倚靠電動輪椅，還要揹著近20公斤的維生設備，但他不畏身體病痛及他人異樣的眼光，仍積極向學，即便導師給予作業減半的彈性，他仍堅持花費比同學多好幾倍的時間完成一樣的作業量。

    連敏哲經過努力練習、復健已獨立走出人生第一步，他即便手指無力情況嚴重，也因為喜歡音樂，把練習爵士鼓當成復健，多次受邀表演，另也每年參加兒童畫展、獲得校內硬筆書法第一名等，積極態度倍受師長讚賞。

    王威凱來自單親家庭，由母親獨力扶養長大，從小被診斷為自閉症，自幼參與各項早期療育治療課程，他喜歡動手創作東西，加上有固執專研的特質，國小三年級經老師鼓勵參與自然風力車創作比賽，過程中雖然一度受限於情緒表達，以致於和他人合作困難，但後期已學會幫助其他同學，有所成長。

    王威凱曾在北北基創意風力車競賽、太陽能車競賽、能源小鐵人競賽獲得佳績，並當選新北市109學年度優秀身心障礙模範學生。他認為，能力越強大，越要幫助比他弱小的人，未來希望成為一名自然老師，奉獻社會成為頂尖人才。

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