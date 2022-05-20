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    520大聲說愛 情侶繡球花田邂逅男今花下求婚成功

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，情侶黃昶閔、李芳茹兩人，重回當初相識的高家繡球花田，黃昶閔鼓起勇氣上演520求婚記，順利求婚成功。（圖為萬里區公所提供）

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，情侶黃昶閔、李芳茹兩人，重回當初相識的高家繡球花田，黃昶閔鼓起勇氣上演520求婚記，順利求婚成功。（圖為萬里區公所提供）

    2022/05/20 18:29

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，現場多對佳偶，甜蜜蜜對另一半大聲示愛，大聲說出「我愛你」，一對夫妻抽中萬元黃金對戒十分興奮；另外，在萬里區長粘雪琴見證下，情侶黃昶閔、李芳茹兩人，重回當初相識的高家繡球花田，黃昶閔鼓起勇氣上演520求婚記，順利求婚成功。

    參加示愛活動年紀最長者是72歲唐姓夫妻，結婚至超過50年，10年前老公中風無法言語，老婆仍不離不棄體貼照顧，才能重新站起來。陳姓情侶因為工作相識，在520的今天，男生大聲向女友說出「我愛你」。其他參加者還有工程師、醫療服務業、學生、軍人、家管及退休人員等。

    獲得粘雪琴抽出黃金對戒的幸運兒王秋閔、陳致泓，兩人從小居住台中，到台北讀書，是同校的學長學妹，結婚已超過10年，因為疫情已經許久未出門，沒想到來參加竟然幸運抽到大獎。

    粘雪琴表示，很高興看到不管是年長的老夫老妻，或者是年輕的夫妻、情侶，透過繡球花活動大聲說愛，田間開出比以往更多、更大、更圓的花朵，是網紅拍照首選，也是情侶、夫妻、家人們的旅遊勝地，現場都依中央防疫指引辦理，歡迎民眾來萬里賞花。

    萬里區公所特別串連許多在地小農、新北市青農、金山＆萬里青農，結合許多美食、生態、文創館、渡假村、溫泉業者、農場等在地特色業者共襄盛舉，攜手在花季期間推出許多賞花優惠，持門票於各個合作業者處消費，最多還可以省下750元。

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，有三代同堂一同出遊。（圖為萬里區公所提供）

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，有三代同堂一同出遊。（圖為萬里區公所提供）

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，現場多對佳偶，甜蜜蜜對另一半大聲示愛。（圖為萬里區公所提供）

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，現場多對佳偶，甜蜜蜜對另一半大聲示愛。（圖為萬里區公所提供）

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，獲得萬里區長粘雪琴（左）抽出價值萬元的黃金對戒幸運夫妻王秋閔、陳致泓。（圖為萬里區公所提供）

    新北市2022萬里區花季今天舉辦「520大聲說，繡出你的愛」活動，獲得萬里區長粘雪琴（左）抽出價值萬元的黃金對戒幸運夫妻王秋閔、陳致泓。（圖為萬里區公所提供）

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