竹縣+2762 5-11歲兒童BNT25日起規劃校園接種

新竹縣政府公布20日疫情概況。（竹縣府提供）

2022/05/20 15:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央今（20日）公布新竹縣新增2762例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，年齡分布0-95歲，新竹縣目前居家隔離251人、居家照護12737人；新竹縣政府表示，竹縣自本月25日起將視意願書收回日期和醫療媒合情況，陸續規劃兒童及青少年BNT校園集中接種。

衛生局表示，新增2762例確診以18-64歲青壯年居多，約佔77%。無症狀者有2645人，約佔96%。地區分布為竹北市905例、竹東鎮375例、湖口鄉772例、新豐鄉302例、新埔鎮104例、關西鎮67例、芎林鄉42例、橫山鄉51例、寶山鄉47例、北埔鄉27例、峨眉鄉8例、尖石鄉40例、五峰鄉22例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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衛生局說，兒童青少年BNT部分，本月25日起陸續規劃5-11歲兒童以國小校園集中場地分流接種，滿5歲但未入學和其餘因素未能在校園接種者，也可由家長陪同至新竹縣合約醫療院所預約接種，醫療院所將同步設置BNT專診。家長於孩童接種後，請關懷學童健康狀況，2週內避免劇烈運動。

此外，原兒童莫德納疫苗持續接種，因因未參加校園接種的6-11歲學童，也可至合約院所預約接種，查詢網址（https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033）。

本月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑（即第4劑）。

竹縣下週一至週五（5月23日至27日），各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗，合計共1690劑，至於成人BNT疫苗則自5月23日起開放，各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，竹縣疫苗地圖查詢網址（https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996）。

新竹縣社區免費篩檢站：每日上午9點到12點新仁醫院，每日上午11點到下午2點湖口仁慈醫院，每日晚上6點到9點竹北大安醫院、新仁醫院、竹東台北榮總新竹分院的急診室外。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

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5-17歲疫苗接種。（竹縣府提供）

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新竹縣5月23日到27日各衛生所疫苗接種規劃。（竹縣府提供）

新竹縣5月23日到27日各衛生所疫苗接種規劃。（竹縣府提供）

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