雲林+925確診 31幼兒園、65國小部分班級暫停課

雲林縣有31幼兒園、65國小部分班級暫停課。（記者詹士弘翻攝）

2022/05/20 15:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天疫情仍在高峰，新確診有925人，全縣有31幼兒園，65國小部分班級暫停課，鑑於下週全國疫情恐達高峰，決定雲林縣高中以下學校及幼兒園，23日至29日將全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。

校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情自5/8起調整防疫措施

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幼兒園部分班級暫停3日實體課程學校如下：

莿桐鄉立幼兒園、二崙鄉立幼兒園、斗六市立幼兒園、褒忠鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、鎮南國小附幼、西螺鎮立幼兒園、斗南鎮立幼兒園-靖興分班、公誠非營利幼兒園、林內鄉立幼兒園、台西鄉立幼兒園、虎尾鎮立幼兒園、斗南鎮立幼兒園、土庫鎮立幼兒園-本園；幼兒園有小博士、春子、班米羅、童話世界、愛尼爾、奧斯卡、聖心、聖文、長和、斗六保進、姿善、宏祐、安安、春民、維多利亞、正大、達文西。

國小部分班級暫停3日實體課程學校如下：

二崙、下崙、土庫、大美、山峰、中山、中溪、仁愛、元長、元長、公誠、文光、文安、文昌、斗六、斗南、水燦林、北辰、古坑、平和、石榴、石龜、光復、好收、安慶、尖山、成功、吳厝、宏崙、忠孝、明倫、東和、東勢、東榮、東興、油車、虎尾、南陽、客厝、重興、馬光、崇文、崙背、崙豐、頂湖、麥寮、惠來、莿桐、越港、新生、新光、新興、溪州、義賢、僑和、嘉興、維多利亞、潮厝華德福、褒忠、橋頭、聯美、鎮西、鎮東、鎮南、饒平。

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0520-部分班級暫停實體課程學校-01。（記者詹士弘翻攝）

0520-部分班級暫停實體課程學校-02。（記者詹士弘翻攝）

0520-部分班級暫停實體課程學校-03。（記者詹士弘翻攝）

0520-部分班級暫停實體課程學校-04。（記者詹士弘翻攝）

0520-部分班級暫停實體課程學校-05。（記者詹士弘翻攝）

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