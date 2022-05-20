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    迎疫後航空業復甦 桃機公司招新血起薪36K至60K

    桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，符合國際民航組織（ICAO）消救能量等級第十級，這次將招募18名新血。（圖：桃園機場公司提供）

    桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，符合國際民航組織（ICAO）消救能量等級第十級，這次將招募18名新血。（圖：桃園機場公司提供）

    2022/05/20 17:56

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場公司為準備迎接航空業復甦曙光，今日公告22個職缺，包含消防員18名、電機人員2名、身心障礙人員2名等，6月1日至20日開放以郵寄方式報名，未來薪水起薪為3萬6510元至6萬860元。

    桃園機場為台灣唯一24小時營運的機場，客貨運航線密集，2022年第一季旅客量為28萬9119人次，較去年度同期成長24.3%。機場公司表示，疫情期間積極佈署準備，推動基礎建設更新、打造數位轉型等多項計畫，這次招募新血邀請優秀人才加入，展現專業與服務熱情，維持國門在東亞樞紐的航空戰略位置。

    桃機公司表示，公司以完整人才培育與貼心員工福利，於2019年、2021年獲1111人力銀行票選為幸福企業；2020年獲CHEEERS雜誌「新世代最嚮往企業調查」中，入選TOP100企業。這次將招募新血，是要為疫後復甦注入新血與活力，邀請對航空產業及機場經營具使命感與熱情好手加入機場公司行列。

    桃園機場擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，符合國際民航組織（ICAO）消救能量等級第十級。桃機公司表示，這次消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，甄試共分為體能、筆試及面試三階段；體能測驗訂於7月15至16日舉行，包括跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿5項，通過體能測驗者後續尚有筆試及面試，筆試科目為國文、消防與災害防救法規概及火災學概要。

    為保障身心障礙者工作權利，打造友善職場環境，機場公司這次招募身心障礙類人員，大專以上學歷不限定科系、無須相關工作經歷、多益450分以上即可報考。電機助理工程師需有4年以上相關工作經驗，筆試科目為公文寫作、電路學及政府採購法，需配合機場營運24小時輪班。甄選採筆試與口試二階段進行，筆試與面試時間訂於8月13日及9月16日舉行。

    桃機公司迎接疫後航空業復甦，招募22名新血，起薪36K至60K。（桃園機場公司提供）

    桃機公司迎接疫後航空業復甦，招募22名新血，起薪36K至60K。（桃園機場公司提供）

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