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    中市議員質疑 社區快篩、診所PCR得來速只分山海屯無市區

    市議員林祈烽批中市社區快篩、診所PCR得來速的分區只有山海屯，竟無市區？搞得民眾暈頭轉向。（林祈烽提供）

    市議員林祈烽批中市社區快篩、診所PCR得來速的分區只有山海屯，竟無市區？搞得民眾暈頭轉向。（林祈烽提供）

    2022/05/20 16:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府為擴大加強醫療量能，紓解醫院急診室的醫療負擔，推出「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」等機制，協助醫院分流。市議員林祈烽接獲投訴，指市府公布的社區快篩站、診所PCR得來速的分區只有山海屯，卻無市區，如診所地點在西屯區，分區卻是在「海線」？要求衛生局對分區的標示應更清楚，不要讓民眾搞混了。

    衛生局表示，社區快篩站、醫療院所得來速等山海屯區域分佈依照台中市醫療次區域（醫療網）進行分區，將再修正為依台中市行政區域山、海、屯、城分佈並重新公告。

    台中市今日的確診人數還是7千多例，市府推出一系列的的「得來速」措施，包括篩檢、PCR檢測和給藥都有良好快速的服務，避免民眾全都集中到中大型醫院，增加更多傳染風險。

    但是市議員林祈烽接獲眾多民眾投訴，指市府公布的「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」分區地點很奇怪，為什麼台中市只有分山、海、屯3個分區？卻沒有市區。

    如北屯和北區的診所為什麼會歸在山線？西屯的診所算海線？東區和南屯的診所是屯區？這樣的分區實在有夠怪，人口合計超過46萬人的大里、太平和霧峰區，卻沒有任何一家「得來速」診所？市府的「得來速」分布真的很不平均。

    林祈烽表示，市府一再宣傳居家快篩陽性的民眾，如果要到得來速診所進行PCR檢測，切勿搭乘大眾交通工具，意思就是要民眾自行開車或由同住親友載送前往，依衛生局公布的分區地點，海線民眾是不是如果因當地診所預約額滿，或現場排隊的人太多，就要改到西屯區的得來速診所嗎？如此長途驅車，會不會讓病患更加不方便，也增加傳播的風險？

    林祈烽呼籲衛生局，得來速診所的分區應更加清楚詳細，不要只把台中市簡化成山線、海線和屯區3個區，還要積極尋找當地的診所加入PCR或快速給藥的行列，方便確診民眾能快速就醫，儘早拿到治療藥物以恢復身體健康。

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