「2022520」浪漫我愛你 新北半天逾700對登記結婚

8年級生的兩人，從多年好友升格為戀人，選在2022年5月20日登記結婚。（記者何玉華攝）

2022/05/20 13:09

〔記者何玉華／新北報導〕「520」除了總統就職典禮，還因為諧音「我愛你」成為受新人喜愛的結婚登記日之一，尤其今年「2022520」更像「愛你愛你我愛你」，浪漫至極，光今天上午，全市就有728對新人完成結婚登記。

民政局戶政科長于英美說，「520」浪漫又好記，年年居特殊日結婚登記前茅，2020、2021年分別有1092對及652對登記結婚，今年光上半天就比去年單日還多。

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來自美國的傅爾克先生與林小姐在板橋戶所登記結婚，傅爾克在台灣學習中文認識林小姐的姐夫，牽起兩人姻緣。林小姐父母請命理老師合完八字，選了農曆四月廿號，正巧就是「520」，林小姐開心的說，好記又有意義，很滿意。

在中和戶所登記的張先生與蔣小姐是疫情催生的情侶，蔣小姐因疫情開始參加各式登山活動，認識熱愛登山的張先生，兩人一起從大霸尖山到征戰海拔3000公尺的嘉明湖，每次登山經歷都讓感情不斷升溫。

板橋戶所還有一對8年級生的同婚伴侶，兩人認識多年，偶然相遇恢復聯繫，從多年好友升格為戀人，特別選了具有特殊意涵雙雙對對我愛你的「520」登記結婚。

來自美國的傅爾克先生與林小姐在板橋戶所登記結婚。（記者何玉華攝）

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