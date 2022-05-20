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    紫光加持！日月潭金龍山琉璃光 雨後雲海超夢幻

    梅雨稍歇，日月潭金龍山入夜後出現琉璃光雲海，尤其在筊白筍田的紫色夜間光照加持下，讓翻湧雲海更加繽紛。（陳琪元提供）

    梅雨稍歇，日月潭金龍山入夜後出現琉璃光雲海，尤其在筊白筍田的紫色夜間光照加持下，讓翻湧雲海更加繽紛。（陳琪元提供）

    2022/05/20 11:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投山區近日梅雨稍歇，位在日月潭風景區的金龍山，入夜雨停也出現琉璃光雲海，尤其還有筊白筍田的LED紫色燈照光芒，讓琉璃光更加夢幻。日月潭氣象站表示，因日夜溫差大，山谷水氣入夜會出現低雲霧氣，21日以前都有機會看到，惟22日起梅雨鋒面報到，出現降雨就較難看見琉璃光。

    攝影好手陳琪元表示，日前晚間趁梅雨停歇，便到日月潭金龍山拍琉璃光雲海，從山上往平地眺望，七彩琉璃雲海美不勝收，不過在往埔里的方向看去，卻被夢幻的紫光吸引。

    原來是筊白筍田最近在進行夜間光照，農民利用夜間燈光調整產期，讓筊白筍一年四季都能生產，以往的燈光都使用明亮的黃光，現在則改用紫色LED燈光，不僅省電，還能降低光害，此次上山拍攝意外發現紫光，也讓琉璃雲海更加繽紛。

    日月潭氣象站表示，最近梅雨暫歇，日夜溫差大，入夜後山谷水氣會形成雲霧與低雲，在山上多能欣賞到琉璃光，預計21日以前都有機會看到，惟昨、今水氣已較減少，雲霧量可能會有差異。

    22日起梅雨鋒面再報到，下雨就較難看見琉璃光雲海，梅雨期間可能出現短時強降雨，山區民眾應注意樹倒、落石，夜間行車也要小心，以維自身安全。

    梅雨稍歇，日月潭金龍山入夜後出現琉璃光雲海，尤其在筊白筍田的紫色夜間光照加持下，讓翻湧雲海更加繽紛。（陳琪元提供）

    梅雨稍歇，日月潭金龍山入夜後出現琉璃光雲海，尤其在筊白筍田的紫色夜間光照加持下，讓翻湧雲海更加繽紛。（陳琪元提供）

    梅雨稍歇，日月潭金龍山入夜後出現琉璃光雲海，尤其在筊白筍田的紫色夜間光照加持下，讓翻湧雲海更加繽紛。（陳琪元提供）

    梅雨稍歇，日月潭金龍山入夜後出現琉璃光雲海，尤其在筊白筍田的紫色夜間光照加持下，讓翻湧雲海更加繽紛。（陳琪元提供）

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