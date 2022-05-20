浣熊等逾8千種動物活體6/1起禁輸入 違者最高罰百萬

林務局表示，6月1日起禁止商業輸入浣熊等超過8千多種的具外來入侵風險的活體動物。（林務局提供）

2022/05/20 11:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內為了移除綠鬣蜥、海蟾蜍、埃及聖䴉等外來入侵種已經花了數億元經費，投入不勝數的人力，為防範外來野生動物入侵影響本土生態環境，農委會表示，自今年6月起，浣熊等超過8千種具入侵風險的外來動物活體，一律禁止商業輸入，違反規定者最少罰20萬，最高罰百萬元罰鍰。

為防範外來野生動物入侵影響本土生態環境，行政院農委會於評估盤查後，經濟部已於今年5月19日公告修正「限制輸入貨品表」，將分屬53項貨品的8478種外來野生動物增列輸入規定代號「111」（管制輸入），自6月1日起生效；未來非由經濟部專案同意，均不得再輸入至國內，以從源頭阻絕外來種入侵。

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為從源頭加強管控，林務局表示，本次禁止輸入動物名單，由農委會林務局、漁業署、及海委會海洋保育署等中央主管機關，分別就權管之動物類群盤點出具入侵風險之物種，再與專家學者及相關權益團體共同研商後決定。

禁止輸入名單包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）122種，共計約8478種動物。

禁止商業輸入的活體動物，除常見的寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了可能直接或間接影響本土物種或造成農作物損害等入侵風險高的物種，如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等動物，埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍亦名列其中，林務局表示，會持續盤點可能具有入侵風險之其他物種，將動態增補公告禁止輸入。

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