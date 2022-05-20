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    花蓮宣布跟進 下週全縣高中以下學校停實體課

    花縣發布快訊，下週23日至27日暫停實體課程，改線上教學。（花蓮縣政府提供）（記者花孟璟攝）

    花縣發布快訊，下週23日至27日暫停實體課程，改線上教學。（花蓮縣政府提供）（記者花孟璟攝）

    2022/05/20 11:19

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情即將高峰，東台灣包括宜蘭、台東昨天都宣佈，從下週一23日起暫停實體課程到27日，花蓮慘被「包圍」成了東部唯一未宣布停課的縣，家長老師也罵翻，今天上午10點半，花蓮縣府總算發布「疫情快訊」，宣布高中以下學校跟進23日至27日暫停實體課程！

    花蓮縣政府今天早上10點半發布「花蓮縣政府 5/20疫情快訊，因應疫情升溫，花蓮縣高級中等以下學校（含幼兒園）自5月23日起至5月27日止，暫停實體課程，調整為線上教學。」

    縣府指出，考量部分家長或學生需求，對於仍須到校之學生，請各校務必妥適規劃與照顧； 每位學生將發放1劑快篩試劑，在下下週一5月30日快篩結果為陰性再返校。

    至於縣府原訂的5月26日至6月2日實施「5歲至17歲學生施打兒童BNT疫苗校園集中接種」，將延期至學校復課後再安排施打。

    宜蘭、台東陸續宣布下週暫停實體課程，花蓮雖疫情嚴重，縣府昨天也只宣布國中九年級學生考完學測之後，下週一到週三（23日至25日）暫停實體課程3天，因為週四26日還要返校參加花蓮縣一到九年級學生基本學力檢核。老師透露，第一線老師都快崩潰，因人力緊縮下，工作量還翻倍！

    今天早上家長群組還流出一條學校校長收到的教育處訊息，指花縣下週將暫停實體課程，有學校校長透露，訊息早上教育處發出後突然「秒收回」，但網路時代訊息流出非常快，很快就跑遍各家長、教育界群組，「只希望縣府趕快宣布」，總算縣府在今天早上宣布停課訊息，也讓家長放心不少。

    相關新聞請見︰

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    花蓮縣府宣布下週暫停實體課程的配套措施。（花蓮縣政府提供）

    花蓮縣府宣布下週暫停實體課程的配套措施。（花蓮縣政府提供）

    花蓮今天早上9點多還有一條教育處傳給校長的訊息截圖，在花蓮的家長群組不斷轉傳，有學校校長透露「訊息其實被秒收回」，到上午10點半才正式宣布。（截圖）

    花蓮今天早上9點多還有一條教育處傳給校長的訊息截圖，在花蓮的家長群組不斷轉傳，有學校校長透露「訊息其實被秒收回」，到上午10點半才正式宣布。（截圖）

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