梅雨鋒面又來襲 氣象局：週日起至下週四都在台灣上空

中央氣象局預報員謝佩芸說明未來一週台灣天氣情況。（圖：氣象局提供）

2022/05/20 11:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕梅雨鋒面將於週日接近並影響台灣，且持續影響到下週四，中央氣象局預報員謝佩芸表示，雖然這段時間都是鋒面影響，天氣型態較不穩定，但不是每天都在下大雨，而是會隨著鋒面移動、對流強弱等情況，天氣變化快速，會有時晴時雨現象，提醒民眾要多留意預報，外出攜帶雨具備用。

台灣今天受到南方水氣影響，花東地區易有短暫陣雨，其他地區則是多雲偶爾零星飄雨。謝佩芸表示，清晨在台灣南方有低壓水氣影響南台灣、東南部，屏東地區不停有強對流雲系影響，早上觀測看到累積雨量最大的地區出現在屏東縣恆春鎮，3小時207.5毫米達大豪雨標準，最大時雨量也有114.5毫米，是非常強的短時強降雨。

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謝佩芸表示，今日隨著低壓逐漸從台灣東方海面北上，對流雲系跟著移動，比較明顯水氣移到東半部海面上，清晨南部降雨現在都逐漸緩和。今日下半天降雨集中在花東地區，尤其是綠島、蘭嶼位在強對流影響範圍內，氣象局持續發布大雨特報，要特別留意短時強降雨；西半部平地恢復穩定天氣型態，山區則要留意午後雷陣雨。

明天白天天氣型態與今日類似，主要是東半部有短暫陣雨，西半部地區多雲為主，山區留意午後雷陣雨，不過北台灣雲量會增多，可能有零星短暫雨。謝佩芸表示，明天晚上開始北邊有水氣接近，明晚到週日除東半部外，北部降雨也會增加，其他地方也開始有零星短暫雨現象；週日鋒面逐漸接近影響，天氣變得不穩定、降雨機率提高，提醒外出準備雨具較保險。

台灣未來一週天氣，謝佩芸表示，週日開始鋒面會移動到台灣上空，一路到下週四鋒面位置幾乎就是持續在台灣上空，雖然這段時間都是受鋒面影響，天氣型態較不穩定，但不是每日都在下大雨，隨著鋒面移動與對流強弱，會有時晴時雨現象。

氣溫方面，謝佩芸說，未來幾天氣溫起伏不大，各地約在20度至28度，南部沒下雨時有機會到30度，整體感覺是比較舒適的溫度。

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