為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梅雨鋒面又來襲 氣象局：週日起至下週四都在台灣上空

    中央氣象局預報員謝佩芸說明未來一週台灣天氣情況。（圖：氣象局提供）

    中央氣象局預報員謝佩芸說明未來一週台灣天氣情況。（圖：氣象局提供）

    2022/05/20 11:02

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕梅雨鋒面將於週日接近並影響台灣，且持續影響到下週四，中央氣象局預報員謝佩芸表示，雖然這段時間都是鋒面影響，天氣型態較不穩定，但不是每天都在下大雨，而是會隨著鋒面移動、對流強弱等情況，天氣變化快速，會有時晴時雨現象，提醒民眾要多留意預報，外出攜帶雨具備用。

    台灣今天受到南方水氣影響，花東地區易有短暫陣雨，其他地區則是多雲偶爾零星飄雨。謝佩芸表示，清晨在台灣南方有低壓水氣影響南台灣、東南部，屏東地區不停有強對流雲系影響，早上觀測看到累積雨量最大的地區出現在屏東縣恆春鎮，3小時207.5毫米達大豪雨標準，最大時雨量也有114.5毫米，是非常強的短時強降雨。

    謝佩芸表示，今日隨著低壓逐漸從台灣東方海面北上，對流雲系跟著移動，比較明顯水氣移到東半部海面上，清晨南部降雨現在都逐漸緩和。今日下半天降雨集中在花東地區，尤其是綠島、蘭嶼位在強對流影響範圍內，氣象局持續發布大雨特報，要特別留意短時強降雨；西半部平地恢復穩定天氣型態，山區則要留意午後雷陣雨。

    明天白天天氣型態與今日類似，主要是東半部有短暫陣雨，西半部地區多雲為主，山區留意午後雷陣雨，不過北台灣雲量會增多，可能有零星短暫雨。謝佩芸表示，明天晚上開始北邊有水氣接近，明晚到週日除東半部外，北部降雨也會增加，其他地方也開始有零星短暫雨現象；週日鋒面逐漸接近影響，天氣變得不穩定、降雨機率提高，提醒外出準備雨具較保險。

    台灣未來一週天氣，謝佩芸表示，週日開始鋒面會移動到台灣上空，一路到下週四鋒面位置幾乎就是持續在台灣上空，雖然這段時間都是受鋒面影響，天氣型態較不穩定，但不是每日都在下大雨，隨著鋒面移動與對流強弱，會有時晴時雨現象。

    氣溫方面，謝佩芸說，未來幾天氣溫起伏不大，各地約在20度至28度，南部沒下雨時有機會到30度，整體感覺是比較舒適的溫度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德基水庫梅雨季後蓄水率竟驟降 原因曝光
    2022/05/20 10:36

    德基水庫梅雨季後蓄水率竟驟降 原因曝光
    梅雨週日報到！前5天逐日預報出爐 一路多雨到下週末
    2022/05/20 10:13

    梅雨週日報到！前5天逐日預報出爐 一路多雨到下週末

    眼睛痠澀、鼻塞、失眠 專家：一次解決
    恆春半島當心！屏東發布大豪雨特報 台東嚴防大雨
    2022/05/20 09:27

    恆春半島當心！屏東發布大豪雨特報 台東嚴防大雨
    致災豪雨炸恆春半島 3小時已達200毫米
    2022/05/20 08:16

    致災豪雨炸恆春半島 3小時已達200毫米

    桃園以北 以小換大的最佳選擇
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播