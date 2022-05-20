國小流行「交換口罩」嚇壞家長 彰縣忙宣導「用過不可給人」

疫情流行期，高峰將來，彰化縣南彰化地區國小，傳出學童玩口罩互換遊戲。（曹嘉豪提供）

2022/05/20 10:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情朝向高峰邁進，彰化縣傳出國小2年級學童，學校裡玩「互換口罩遊戲」，可怕又危險的行徑，好比韓國電視影集「魷魚遊戲」，家長嚇得要求下不為例。

全台疫情延燒，單日破9萬多例，彰化縣超過2000多例快接近3000例了，儘管衛生局三令五申提醒民眾施打疫苗提升保護力，再三宣導提醒正確配戴口罩，才能有效防止飛沫傳染，但是，可怕的真實案例，竟然在南彰化某所國小發生。

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縣議員曹嘉豪日前接獲民眾反映，表示家裡有人確診，大人、小孩在家都把口罩戴著很緊，注意年幼孩子的行為，某天，細心的阿嬤發現孫女返家後口罩與戴出門的不同，一問之下竟然是跟麻吉好友互換，阿嬤一聽乖孫女的解釋，差點昏倒，要求孫女疫情流行期千萬不可再玩這麼「可怕」的遊戲，家長請學校老師幫忙，嚴禁同學玩交換口罩的遊戲。

曹嘉豪把校園玩交換口罩的情形反映給縣府，請衛生局和教育處加強學童的衛生教育觀念，做好防疫。本身育有2名幼女的他說，自己經常提醒女兒正確戴口罩才能遠離病毒的威脅，尤其脫下口罩後雙手可能因此接觸遭到污染的口罩外層，要求孩子們脫下口罩後，手務必洗乾淨，使用過後的口罩絕對不能再給別人碰觸到，口罩反摺後丟到垃圾桶。

對此，教育處指出，這是小朋友私底下的行為，個案發生後，教育處已發文全縣國小，要求校方加強留意，尤其中、低年級的小朋友，可能對防疫觀念還是無法完全了解清楚，請老師上課時要注意小朋友使用口罩的情形，叮嚀小朋友口罩是私人衛生日用品，已用過了就是污染過了，愛同學更愛自己，不要把用過的口罩再給別人用。

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小朋友口罩越做越可愛，卡通俏皮圖案琳瑯滿目，圖為情境畫面，非新聞事件人物。（曹嘉豪提供）

小朋友口罩顏色花樣多，縣議員曹嘉豪要求縣府加強校園學童正確使用口罩的觀念和方法，圖為情境畫面，非新聞事件人物。（曹嘉豪提供）

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