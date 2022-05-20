為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國小流行「交換口罩」嚇壞家長 彰縣忙宣導「用過不可給人」

    疫情流行期，高峰將來，彰化縣南彰化地區國小，傳出學童玩口罩互換遊戲。（曹嘉豪提供）

    疫情流行期，高峰將來，彰化縣南彰化地區國小，傳出學童玩口罩互換遊戲。（曹嘉豪提供）

    2022/05/20 10:54

    〔記者張聰秋／彰化報導〕全台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情朝向高峰邁進，彰化縣傳出國小2年級學童，學校裡玩「互換口罩遊戲」，可怕又危險的行徑，好比韓國電視影集「魷魚遊戲」，家長嚇得要求下不為例。

    全台疫情延燒，單日破9萬多例，彰化縣超過2000多例快接近3000例了，儘管衛生局三令五申提醒民眾施打疫苗提升保護力，再三宣導提醒正確配戴口罩，才能有效防止飛沫傳染，但是，可怕的真實案例，竟然在南彰化某所國小發生。

    縣議員曹嘉豪日前接獲民眾反映，表示家裡有人確診，大人、小孩在家都把口罩戴著很緊，注意年幼孩子的行為，某天，細心的阿嬤發現孫女返家後口罩與戴出門的不同，一問之下竟然是跟麻吉好友互換，阿嬤一聽乖孫女的解釋，差點昏倒，要求孫女疫情流行期千萬不可再玩這麼「可怕」的遊戲，家長請學校老師幫忙，嚴禁同學玩交換口罩的遊戲。

    曹嘉豪把校園玩交換口罩的情形反映給縣府，請衛生局和教育處加強學童的衛生教育觀念，做好防疫。本身育有2名幼女的他說，自己經常提醒女兒正確戴口罩才能遠離病毒的威脅，尤其脫下口罩後雙手可能因此接觸遭到污染的口罩外層，要求孩子們脫下口罩後，手務必洗乾淨，使用過後的口罩絕對不能再給別人碰觸到，口罩反摺後丟到垃圾桶。

    對此，教育處指出，這是小朋友私底下的行為，個案發生後，教育處已發文全縣國小，要求校方加強留意，尤其中、低年級的小朋友，可能對防疫觀念還是無法完全了解清楚，請老師上課時要注意小朋友使用口罩的情形，叮嚀小朋友口罩是私人衛生日用品，已用過了就是污染過了，愛同學更愛自己，不要把用過的口罩再給別人用。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    小朋友口罩越做越可愛，卡通俏皮圖案琳瑯滿目，圖為情境畫面，非新聞事件人物。（曹嘉豪提供）

    小朋友口罩越做越可愛，卡通俏皮圖案琳瑯滿目，圖為情境畫面，非新聞事件人物。（曹嘉豪提供）

    小朋友口罩顏色花樣多，縣議員曹嘉豪要求縣府加強校園學童正確使用口罩的觀念和方法，圖為情境畫面，非新聞事件人物。（曹嘉豪提供）

    小朋友口罩顏色花樣多，縣議員曹嘉豪要求縣府加強校園學童正確使用口罩的觀念和方法，圖為情境畫面，非新聞事件人物。（曹嘉豪提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聽奧》台灣隊訂製口罩 嘴型全都露
    2022/05/14 05:30

    聽奧》台灣隊訂製口罩 嘴型全都露
    歐洲防疫鬆綁！ 5/16起機場及航班不必戴口罩
    2022/05/11 22:14

    歐洲防疫鬆綁！ 5/16起機場及航班不必戴口罩

    內需強勁且機能有感提升 豐原房市蓄勢待發
    中國口罩印「MIT」冒充台製 男子網拍發疫情財判刑
    2022/05/06 15:45

    中國口罩印「MIT」冒充台製 男子網拍發疫情財判刑
    獨家》加嚴校園防疫 教育部：教師授課全程戴口罩
    2022/05/05 18:11

    獨家》加嚴校園防疫 教育部：教師授課全程戴口罩

    文山高中加速接軌國際「雙聯班、雙語班」
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播